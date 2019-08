Bologna,donna ustionata in strada:grave

Unamenteè stata ricoverata all'Ospedale Maggiore die trasferita poi al Centro Ustionati del Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono giudicate molto critiche. La, di cui non si conosce l'identità, è stata vista all'alba a terra in un giardinetto alla periferia dida un passante che ha dato l'allarme. Subito sono intervenuti il 118e la Polizia. Era priva di sensi, indossava abiti bruciati ed era senza scarpe ed effetti personali.(Di giovedì 29 agosto 2019)

Dalla Rete Google News

LaPresse

Bologna, 29 ago. (LaPresse) - Una donna è stata trovata in strada da una passante verso le 6.30 di questa mattina nella periferia di Bologna, in via Marchioni, ...