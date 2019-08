Milan-Brescia | streaming e tv | dove vedere la 2a giornata di Serie A

Il Milan prepara il debutto a San Siro : in 50 mila contro il Brescia : mila n Brescia spettatori – Il mila n è al lavoro per prepara re la seconda gara di campionato, che coinciderà con l’esordio casalingo di questa stagione. I rossoneri affronteranno il Brescia a San Siro , e proveranno a riscattarsi dopo la pessima prova di Udine, che li ha visti uscire sconfitti dalla Dacia Arena con il risultato di […] L'articolo Il mila n prepara il debutto a San Siro : in 50 mila contro il Brescia è stato realizzato da ...

Milan-Brescia - promo speciale per le famiglie e sconti per i ragazzi : Si avvicina l’inizio del campionato e la curiosità che si respira attorno al nuovo Milan guidato da Marco Giampaolo non manca. I rossoneri puntano alla qualificazione alla Champions League, competizione in cui mancano ormai dalla stagione 2013-2014, quella con la presenza di Massimiliano Allegri e poi di Clarence Seedorf in panchina. L’esordio in Serie A […] L'articolo Milan-Brescia, promo speciale per le famiglie e sconti per ...