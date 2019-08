Meteo | tornano nubi e piogge su parte d'Italia | occhio in Sardegna Insiste il caldo!

Previsioni Meteo 26 agosto : due giorni di sole poi tornano i temporali : L'instabilità del weekend darà una tregua oggi e domani, ma le nuvole torneranno a fare capolino a partire da mercoledì. Le temperature, in compenso, saranno sempre in linea con la media della stagione.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani 6 Agosto : tornano i temporali su parte del Nord : Nella giornata di domani tenderà ad aumentare l'instabilità sul Nord Italia, con rovesci e temporali che interesseranno principalmente le zone montuose e pedemontane, con locali sconfinamenti però...

Previsioni Meteo 4 agosto : tornano sole e caldo ma temporali improvvisi in agguato : Le Previsioni meteo di domenica 4 agosto indicano un ritorno di sole e caldo su tutta la Penisola, da nord a sud, ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani nelle aree alpine e prealpine che potrebbero dare vita a improvvisi temporali e grandinate. Le temperature di nuovo in aumento, primi segnali di una settimana caratterizzata da una nuova fiammata di calore africano.Continua a leggere

Previsioni Meteo 30 luglio : tornano sole e caldo sull’Italia - ma al Nord persiste il maltempo : Che tempo farà oggi martedì 30 luglio? Secondo le Previsioni meteo, mente al Sud torna il sole e le temperature aumentano complice il passaggio dell'Anticiclone delle Azzorre, al Nord continua il maltempo con temporali soprattutto su Trentino e Lombardia. La situazione non migliorerà nei prossimi giorni e in vista del weekend.Continua a leggere

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tornano pioggia e fresco al Nord - temperature sopra la media al Sud : In questa seconda metà di luglio, l’Europa è stata alla presa con una violenta ondata di caldo africano che ha interessato anche l’Italia, in particolare il Nord. Tante le città da “bollino rosso” per il caldo nell’ultima settimana e tanti i disagi provocati alla popolazione con temperature intorno ai +40°C. Ora il caldo africano sta iniziando a dissiparsi e molti si augurano una tregua da queste condizioni soffocanti. Ecco cosa ci riserverà il ...

Meteo weekend 27 e 28 luglio : il gran caldo si prende una pausa - tornano i temporali : Quanto durerà il gran caldo di questa settimana? Secondo gli esperti Meteo l’ondata di caldo potrebbe subire uno stop nel corso del prossimo weekend 27 e 28 luglio, quando sull’Italia potrebbero tornare dei temporali. Pianura Padana e regioni del nord-est Italia quelle maggiormente interessate dalle piogge.Continua a leggere

Meteo : gran caldo al centro-sud - tornano temporali e grandinate al nord : L'alta pressione sub-tropicale continua imperterrita ad avvolgere il Mediterraneo dove apporta temperature molto calde e di diversi gradi oltre le medie del periodo. Questa settimana si è rivelata...

Previsioni Meteo Sardegna : tornano caldo e afa - punte di +40°C : caldo e afa torneranno ben presto in Sardegna: la colonnina di mercurio, dopo una breve tregua, tornerà a salire. “L’Isola subisce ancora l’influsso dell’anticiclone con aria calda che risale dal nord Africa. Se sulla Penisola il tempo è in peggioramento, la Sardegna invece è ben inserita nel promontorio anticiclonico che porterà tempo stabile e soleggiato. Nei prossimi giorni si avrà un lievissimo calo delle temperature ...

Meteo. Tornano i temporali al Nord. Evacuato campeggio in Piemonte. Il caldo non molla il Sud : Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Apprensione a Beaulard, in Val Susa, dove i pompieri hanno Evacuato alcune persone dal campeggio per l'esondazione del vicino torrente. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud caldo intenso ancora protagonista.

Meteo. Tornano i temporali al Nord. Caldo e afa non mollano il Sud : Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud Caldo intenso ancora protagonista.

Meteo - cambiamento in atto : aumenta il caldo al sud - tornano i temporali al nord! : La prima settimana di Luglio proseguirà ancora sulla scia del rovente mese appena conclusosi ma riserverà anche qualche piccolo cambiamento quantomeno nella disposizione delle figure bariche...

Meteo - addio alle temperature record : tornano i temporali al nord : Con l'inizio del nuovo mese cambiamenti in vista per la situazione Meteorologica che fin qui ha caratterizzato l'Italia. Già con l'avvio di settimana, infatti, il Paese dirà addio alle temperature record viste nei giorni scorsi mentre dal nord si affacceranno attraverso le Alpi nubi sempre più intense che porteranno improvvisi acquazzoni e temporali fino in pianura. È ancora colpa dello stesso Anticiclone africano che, dopo aver spinto sulla ...