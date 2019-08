L’agente di Llorente nella sede dell’Inter quindi Icardi va al Napoli?

CorSport : L’agente di Llorente atterra a Napoli direzione Castel Volturno : È oramai tramontato il sogno Icardi per il Napoli e De Laurentiis, ma adesso non si può perdere altro tempo altrimenti si rischia di trovarsi scoperti sul fronte attacco. Ed è per questo che la società ha deciso di chiudere con Llorente. Tutto è già stato discusso: un biennale da due milioni e mezzo più ovviamente le provvigioni. Manca solo di chiudere e oggi pomeriggio è in arrivo a Capodichino Jesu Llorente, il fratello procuratore del ...