Juventus | spunta Mandzukic come possibile contropartita più 35 milioni per Icardi

Juventus-Milan - scambio Suso-Demiral : spuntano conferme - i dettagli : scambio SUSO DEMIRA- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Juventus e Milan starebbero valutando la possibilità di uno scambio tra Suso e Demiral. Rossoneri a caccia di un nuovo centrale difensivo pronto ad affiancare Romagnoli, bianconeri desiderosi di far cassa per dare ossigeno al bilancio. La Juve valuta Demiral circa 35 milioni di euro, […] L'articolo Juventus-Milan, scambio Suso-Demiral: spuntano ...

Calciomercato Juventus - bivio Dybala e Rugani : spunta la novità! : Calciomercato Juventus- Il mercato bianconero si prepara ad entrare nel vivo con occhio puntati sul capitolo cessioni. Cosa potrebbe accadere in circa 6 giorni? Il futuro di Dybala resta totalmente in bilico. L’attaccante argentino vorrebbe restare alla Juventus, ma Paratici valuterà attentamente il da farsi fino alle ultime ore di mercato. La sensazione è che […] More

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Chiesa Juventus - clamoroso colpo di scena : spunta l’indiscrezione! : Chiesa Juventus- Come riportato sul profilo twitter di Maurizio Pistocchi, la Fiorentina, dopo l’affare Ribery e il potenziale affondo per Berardi, potrebbe decidere di privarsi di Chiesa last minute. Juventus alla finestra con Paratici pronto a valutare il da farsi. Come specificato e spiegato dal noto giornalista, Ribery, esterno offensivo dal piede destro adattato a […] More

Juventus - Icardi si allontana : spunta una clausola anti-Juve : Juventus – Mauro Icardi sembra essere destinato a non vestire il bianconero, non solo in questa stagione. I nerazzurri, nelle ultime ore, avrebbero approfondito i discorsi con la Roma per la cessione del centravanti argentino. Oltre a limare le distanze tra richiesta e offerta, con un conguaglio in cash ancora da determinare, Marotta sembra intenzionato […] More

Cessioni Juventus - svolta Perin : c’è l’accordo. Spunta un addio a sorpresa! : Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato e come sottolineato da “Sportmediaset“, Juventus e Monaco avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio di Perin in terra francese. L’ex Genoa si prepara a dire sì ma, ovviamente, tutto potrebbe dipendere dall’esito delle visite mediche, aspetto che ha bloccato sul nascere il trasferimento […] More

Mercato Juventus : per la corsia sinistra spunta il nazionale spagnolo : Mercato Juventus: ne avevamo già parlato qualche settimana fa, ma la notizia dell’interesse della Juve per Juan Miranda contina a risuonare con forza negli ambienti di Mercato. Il terzino sinistro, prodotto della cantera del Barcellona, messosi in luce con la nazionale spagnola Under19 in occasione dell’Europeo di categoria 2019, è considerato uno dei più promettenti ed […] More

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

Neymar Juventus - spunta un “aiuto” decisivo : ecco perchè si può fare : Neymar Juventus – Non si placano le voci sul possibile trasferimento di Neymar alla ?Juventus. Il brasiliano vuole lasciare il PSG, non è un mistero. Secondo il Mundo Deportivo, il giocatore è ancora nel mirino della Juventus. La voce non ha trovato conferme in Italia ma l’autorevole quotidiano catalano, vicino alle vicende del Barcellona, continua a rilanciare la voce. Il PSG […] More

Neymar Juventus - affare possibile : spunta un nuovo decisivo indizio : Neymar Juventus – Dopo la clamorosa trattativa che ha portato Ronaldo in Italia lo scorso anno, i tifosi bianconeri tornano a sognare il colpo del secolo. Neymar in bianconero è molto più di una voce di mercato, è un sogno possibile. Il Barcellona sembra sempre più lontano da O Ney che così avrebbe dato la […] More

Juventus - dopo De Ligt l'ora delle cessioni : non solo Dybala - spunta un nome clamoroso : dopo De Ligt e con i colpi Icardi, Chiesa e Pogba ancora in canna, la Juventus deve cedere anche se Nedved e Paratici stanno lavorando sotto traccia. Il Quotidiano nazionale spara due nomi clamorosi in uscita. Il primo è Paulo Dybala, valutato 85 milioni. Sulle tracce della Joya ci sarebbe il Psg e

Juventus - conferme sul sogno Neymar : spunta il maxi scambio : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante, come riportato da “Mundo Deportivo”, ha aperto ad un possibile futuro in bianconero. Futuro alla Juventus realmente possibile. Neymar considera i bianconeri una delle possibili 4 squadre più forti del panorama […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - De Ligt già nel cuore dei tifosi : sui social spunta lo scatto da bambino con la maglia bianconera [FOTO] : Matthijs De Ligt ha già conquistato il cuore dei tifosi della Juventus: il difensore ex Ajax ha postato una foto su Instagram con la maglia bianconera indossata già da bambino Fin da bambino ha avuto i migliori difensori italiani come miti e una predilezione per la Juventus. Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus pagato la bellezza di 85 milioni, lo ha ammesso con sincerità e non è la solita frase che tutti dicono una volta ...

De Ligt alla Juventus : spunta una telefonata a Sarri : Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da ...