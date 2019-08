Inter | arriva a Milano Alexis Sanchez | l' affare con il Manchester United si è finalmente

La Spezia - migranti arrivano in porto nascosti nell’Intercapedine di una nave. Salvati dai pompieri : Tre migranti algerini sono riusciti a introdursi in una nave cargo e a viaggiare dal porto di Casablanca (Marocco) a La Spezia. Sono stati trovati dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Calciomercato Inter : è fatta per Alexis Sanchez - il cileno arriva in prestito secco : Continuano ad arrivare buone notizie nella parte nerazzurra di Milano, già rinfrancata da un ottimo esordio in campionato con un sonoro 4-0 alla neopromossa Lecce. Nella serata di oggi martedì 27 agosto l'Inter ha infatti annunciato l'avvenuto accordo con il Manchester United per l'arrivo di Alexis Sanchez. Un matrimonio, quello tra i nerazzurri ed il cileno, nell'aria da tempo ma rinviato spesso per ragioni economiche. In tarda serata ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...

Roma - arriva la risposta alle allusioni di Cairo : “non siamo Interessati ad alcun giocatore del Torino” : Il club giallorosso ha voluto replicare alle parole di Cairo, che ieri aveva diffidato la Roma dal contattare i propri giocatori La risposta della Roma a Urbano Cairo non si è fatta attendere, il club giallorosso ha voluto mettere in chiaro alcuni passaggi dopo le parole del presidente del Torino riguardo la situazione N’Koulou. Claudio Grassi/LaPresse Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società del presidente ...

Calciomercato Inter : Alexis Sanchez slitta - il vice Lukaku può arrivare a zero : Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno ...

Incendi in Amazzonia : “dove il governo non arriva Interviene Dio” - la speranza e la preghiera di un prete diventata virale sui social : “Fratelli e sorelle, sono padre Luis Miguel della foresta amazzonica, sto scrivendo questo messaggio per chiedere preghiera e aiuto urgente. Provo immenso dolore per ciò che sta accadendo nella Chiquitanía. Ho vissuto il fuoco nella mia città ed è molto doloroso, e so che anche molti lo avranno superato, quindi chiedo di unirci in preghiera affinché Dio invii la pioggia in Amazzonia“. E’ questo il testo dell’accorato ...

Arriva “Palermo Comic Convention” - salone Internazionale di fumetti - giochi e cinema : È tutto pronto a Palermo per il “Palermo Comic Convention”. Ecco che ritorna l’appuntamento con il salone internazionale di fumetto, games, cinema & new media. Un evento che ogni anno attrae migliaia di visitatori e che diventa sempre di più attrazione anche di una particolare tipologia di turismo. Sarà una grande festa della cultura pop che giunge quest’anno alla sua quinta edizione che sarà ospitata, dal 6 all’8 ...

L'Intera serie di Yakuza potrebbe arrivare anche su PC : Sega ha annunciato questa settimana l'arrivo in occidente di altri 3 giochi della popolare serie Yakuza, tuttavia al momento non è ancora stato detto nulla su eventuali versioni PC di Yakuza 3, 4 e 5.La compagnia ha inoltre annunciato la Yakuza Remastered Collection che porterà gli utenti PS4 ad essere aggiornati sulla serie, purtroppo però gli utenti PC sono rimasti indietro, avendo ricevuto solo Yakuza Kiwami, Kiwami 2 e Yakuza 0. Secondo ...

Arriva iotty - l’Interruttore intelligente per giocare con le luci : È da un paio di decenni che si parla di domotica e di casa intelligente, ma il sogno di comandare a distanza i nostri apparecchi elettronici, le luci, le tapparelle, i termostati e gli altri accessori si è concretizzato solo di recente. E siamo ancora agli albori di questo fenomeno. Una bella spinta la stanno dando gli smart speaker che anche solo per gioco stanno contribuendo a far sperimentare su larga scala i benefici dell’automazione ...

Calciomercato Inter : Sanchez dice sì - il 'Nino Maravilla' potrebbe arrivare domani : Antonio Conte continua a sfogliare la rosa nerazzurra, insistendo con la dirigenza dell'Inter per un ultimo colpo in attacco. Diversi i nomi che negli ultimi giorni sono stati accostati al club, sopratutto dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Un nome su tutti, però, sta prendendo piede ed è quello di Alexis Sanchez, che Conte avrebbe voluto con sé sia quando era alla guida della Juventus che del Chelsea. Ora il "Nino Maravilla" sembra ...

Un Samsung Galaxy M90 con caratteristiche Interessanti a un prezzo aggressivo potrebbe arrivare a fine 2019 : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone della serie M: stiamo parlando del Samsung Galaxy M90 L'articolo Un Samsung Galaxy M90 con caratteristiche interessanti a un prezzo aggressivo potrebbe arrivare a fine 2019 proviene da TuttoAndroid.

Un posto al sole - nella soap arriva l’attrice trans Vittoria Schisano. L’attrice a FqMagazine : “Interpreto Carla - padre di due figlie” : “Un posto al sole” da 23 stagioni va in onda con successo su Rai Tre. I segreti della longevità di una soap tutta italiana e popolare? L’intreccio delle vicende personali dei protagonisti con i temi di stretta attualità, come la violenza sulle donne, la prostituzione minorile, l’affido familiare, l’adozione a distanza, l’emergenza lavoro, l’alcolismo. C’è stato anche spazio per affrontare il tema delle vittime della Camorra e lo ...

Inter - nella notte è arrivato Lukaku. Tifosi in delirio a Malpensa : “Segna a Torino!” : Romelo Lukaku sbarca a Milano e accende l’entusiasmo dei Tifosi dell’Inter. L’attaccante belga è arrivato a Malpensa nella notte con un volo privato da Bruxelles insieme all’agente Federico Pastorello, che ha fatto da Intermediario per conto dell’Inter nella trattativa con il Manchester United. L’intesa è stata trovata per 65 milioni di euro più un massimo di 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l’orario ...

Lukaku - neanche il tempo di arrivare… che bocciatura da Moratti : “Icardi è più forte - l’Inter si è incartata” : Romelu Lukaku all’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidente Moratti storce il naso e preferisce Icardi Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United. neanche il tempo di arrivare a Milano però, che il bomber belga ha ...