I social media danno dipendenza anche quando sono stressanti : Chi li usa molto non li abbandona, al massimo cambia piattaforma alimentando così una possibile dipendenza

I social media? Fanno più male alle ragazze che ai maschi : Gli esperti mettono da tempo in guardia nei confronti dei social media il cui utilizzo eccessivo è legato a problemi di salute mentale, non solo depressione, ma anche insonnia, ansia, stress cronico e mancanza di autostima. I più colpiti sarebbero i giovani. In particolare le ragazze, anche se è difficile quantificare in quale misura. Uno studio pubblicato sul Lancet Child & Adolescent Health mette i primi paletti e restringe il campo. Sì, i ...

Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti - nuova gaffe del social media manager in comune : Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti ed è subito gaffe. Sarà stato il gran caldo a giocare un brutto tiro al social media manager di Filippo Neviani, che evidentemente risponde allo stesso nome dell'esponente PD, tanto da far finire il cantautore di Sassuolo sulla profilo sbagliato. Il post è stato immediatamente eliminato ma non è sfuggito al popolo del web che l'ha immediatamente ripreso, attribuendo l'errore al social ...

Mediaset - Ilary Blasi e le strane foto sui social? Scoop-Signorini : "Verso una pazzesca proposta al Biscione" : Svelato il motivo per cui l'ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, da sempre gelosi della loro privacy da qualche giorno hanno iniziato ad aprirsi sui social circa la loro vita privata. La coppia ha iniziato a girare la loro sitcom formato famiglia Casa Totti. Lo rivela in e

Hugh Grant : ‘Se potessi - distruggerei i social media’ : Hugh Grant, considerando l’influenza che i social media hanno sulla società attuale è giunto alla conclusione che l’unica soluzione sarebbe distruggerli. Hugh Grant oltre ad essere uno degli attori più conosciuti di Hollywood è diventato negli ultimi tempi anche un personaggio importante della stampa in Inghilterra e, durante un podcast, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’influenza ... Leggi tuttoHugh Grant: ‘Se ...

Adolescenti sempre più depressi per colpa di social media e TV : è un circolo vizioso : Gli Adolescenti che trascorrono troppo tempo, passivamente, davanti a social media e TV mostrano sintomi della depressione destinati a peggiorare. Questo è quanto hanno scoperto i ricercatori che ci spiegano come siano arrivati alla loro conclusione e come mai social media e TV abbiano questo effetto depressivo.Continua a leggere