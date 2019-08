Eni | da inizio piano buy back acquistate 11 | 492 mln azioni

Italia-SlovEnia oggi - Europei volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 27 agosto si gioca Italia-Slovenia, match valido per gli Europei 2019 di volley femminile. Alle ore 21.00 le azzurre scenderanno in campo alla Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare la compagine balcanica in un incontro che sulla carta non dovrebbe avere storia, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e va a caccia della quarta vittoria consecutiva nel torneo dopo aver liquidato Portogallo, Ucraina, ...

LIVE Italia-SlovEnia - Europei volley femminile 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - canale tv - streaming e programma : Dopo la brillante vittoria nello scontro diretto con il Belgio, la Nazionale italiana di volley femminile prosegue il proprio percorso agli Europei 2019 in corso di svolgimento tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. La formazione allenata da Davide Mazzanti andrà a caccia del quarto successo consecutivo contro la Slovenia, in una sfida da vincere assolutamente prima del confronto con la Polonia che chiuderà la prima fase delle azzurre. Il ...

Vuelta a Espana 2019 in tv oggi (25 agosto) : seconda tappa BEnidorm-Calpe. Orario d’inizio e su che canale vederla : Proseguirà oggi, domenica 25 agosto, l’edizione 2019 della Vuelta a España, con la seconda tappa, la prima in linea: saranno 199.6 i km della frazione tra Benidorm e Calpe. Partenza alle ore 12.20, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 17.19 (media di 40 km/h) e le 17.52 (media di 36 km/h). La seconda tappa della Vuelta a España 2019 sarà trasmessa su Eurosport 1 dalle ore 15.00, che offrirà una copertura completa della corsa in ...

LIVE Vuelta a España 2019 - Seconda tappa BEnidorm-Calpe in DIRETTA : orario d’inizio - canali tv - streaming e programma : Dopo la cronometro a squadra inaugurale caratterizzata dalle cadute di Fabio Aru (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e la conquista della prima Maglia Rossa da parte Miguel Angel Lopez (Astana), la Vuelta a España 2019 prosegue con la prima frazione in linea e una giornata già decisamente promettente dal punto di vista dello spettacolo. La Seconda tappa infatti porterà il gruppo da Benidorm a Calpe (199.6 km) con un tracciato piuttosto ...

Atletica - Coppa Europa 2019 oggi (domEnica 11 agosto) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 10 agosto si disputa la terza giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, a Bydgoszcz (Polonia) si conclude il fine settimana riservato al ribattezzato Campionato d’Europa a squadre. L’Italia scenderà in pista per puntare a una comoda salvezza, oggi saranno impegnate diversi azzurri di punta tra cui Eseosa Desalu sui 200, Yeman Crippa sui 3000, Alessia Trost nell’alto, Luminosa Bogliolo sui 110 ...

Ciclismo - Europei 2019 : gara Elite maschile in tv. Orario d’inizio e su che canale vederla domEnica 11 agosto : È sicuramente la gara più attesa dell’intero programma di questa settimana: stiamo parlando della prova in linea maschile Élite, che accenderà i riflettori domani agli Europei 2019 di Ciclismo su strada in quel di Alkmaar (Olanda). Tutto pronto per una sfida a grandissime velocità che dovrebbe risolversi in volata. Andiamo a scoprire il programma della gara, l’Orario di inizio e come vederla in TV. Gli Europei di Ciclismo su strada ...

SCIOPERO TREni 24 LUGLIO 2019/ Gli orari di tutte le città : a Milano inizio ore 18 : SCIOPERO TRENI 24 LUGLIO 2019, gli orari di città in città: a Milano l'agitazione scatterà alle 18, a Roma, invece, alle 12:30. Le info

Senegal-BEnin - Coppa d’Africa 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo un turno quanto mai scoppiettante e sorprendente degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019, è già tempo di pensare ai quarti di finale, per andare ad ammirare le sfide che ci porteranno alle semifinali della manifestazione continentale. oggi pomeriggio, alle ore 18.00 allo stadio del 30 giugno di Il Cairo, andrà in scena il primo quarto di finale di questa edizione. La sfida metterà di fronte il Senegal al Benin, reduci da due ...

FenomEni estremi in Puglia : dall'inizio dell'anno 6 grandinate con danni ingenti all'agricoltura : Nonostante una prima parte d'estate ampiamente stabile e all'insegna del caldo, non sono mancati in Puglia Fenomeni atmosferici violenti, che hanno provocato inevitabili danni all'importantissimo...

Marocco-BEnin - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Sarà tra Marocco e Benin il primo ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019. Allo Stadio Al Salam di Il Cairo alle ore 18.00 si sfideranno, quindi, la vincitrice del Girone D contro la terza classificata del Girone F (che si è classificata per differenza reti rispetto al Kenya). I favori del pronostico sono tutti per i Leoni dell’Atlante, reduci da tre vittorie consecutive in questa edizione, dopo aver fatto anche riposare diversi ...

BEnin-Camerun - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si chiude ufficialmente la fase a gironi della Coppa d’Africa 2019 di calcio. Anche l’ultimo girone, quello F, gioca le sue ultime partite, con Benin-Camerun alle ore 18.00 presso lo stadio Ismaila, che potrebbe decidere tutto il raggruppamento. I Leoni indomabili vogliono la prima posizione e vanno a caccia dei tre punti, mentre i rivali, dopo l’ottimo pareggio per 2-2 nel match d’esordio contro il Ghana, vogliono ...