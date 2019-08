È la giornata decisiva per la formazione di un nuovo governo?

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto: Paolo Giandotti / Presidenza della Repubblica) L’attesa è quasi finita. Al termine di questadi mercoledì 28 agosto sapremo probabilmente come l’Italia uscirà dall’ennesima crisi didella sua storia e che tipo di esecutivo la guiderà nell’immediato futuro. Questa sera finisce il secondo round delle consultazioni e scade il tempo a disposizione per Movimento 5 stelle e Pd per trovare un accordo che dia vita a una nuova alleanza di. Se non ci riusciranno, il presidente della Repubblica si rivolgerà a un esecutivo tecnico e verosimilmente convocherà nuove elezioni per l’autunno. Questa mattina si è riunita la Direzione nazionale del Pd, un corpo di 120 membri chiamati a discutere le scelte di programma e politica del partito. Nel corso dell’incontro, il segretario Nicola ...

