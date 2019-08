Dal Pd sì al Conte bis Mattarella lo convoca domani mattina Grillo | i ministri siano

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : una sfida nuova. Salvini : un teatrino di poltrone. Di Maio : onoriamo la nostra responsabilità : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Il Pd dà via libera a Conte premier. Salvini - "un governo deciso Dall'Europa" : Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. Un passo in avanti che ha spinto Carlo Calenda a lasciare il Partito Democratico. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il ...

CAOS M5S-PD/ Arturo Parisi : fossi in Conte mi sentirei imbarazzato Dall'ok di Trump : "Chi meglio di Conte potrebbe guidare un governo di continuità nel quale il Pd è chiamato a sostituire la Lega?" dice il braccio destro di Romano Prodi

Ripartenza M5s-Pd - Conte toglie Dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Giuseppe Conte - retroscena drammatico : "Dei ministri mi occupo io". Umiliato Dal Pd - e ora Mattarella... : "Della squadra dei ministri mi occupo io". La frase di Giuseppe Conte nel vertice notturno con Pd e M5s a Palazzo Chigi rischia di far crollare il castello di carte dell'inciucio. Il premier uscente è la chiave di volta di questa trattativa tragicomica. I grillini, per bocca di Luigi Di Maio, voglio

Crisi di governo - alle 18 nuovo incontro tra Di Maio e Zingaretti. Conte rientra Dal G7 : Mattarella ha dato tempo ai leader fino a domani sera. Le posizioni di partenza: governo di discontinuità per il Pd, Conte premier e taglio dei parlamentari per il M5S

La mossa di Zingaretti nel fortino : sì a Conte - ma Di Maio fuori Dal governo : Il segretario Pd rompe l’assedio e detta le condizioni: serve discontinuità. I renziani esclusi dai dicasteri

Governo - il Pd tentato Dal Conte bis - Fico si chiama fuori. Di Maio : «No veti» : Il Movimento 5 Stelle, sull?onda dell?indicazione di Beppe Grillo, resta fermo su Conte premier, il Pd dice no, ma in realtà c?è più di uno spiraglio. Un...

Sarà Conte bis ma Dal Governo fuori Di Maio e renziani : Il Conte bis si avvicina ma sola a determinate condizioni. Nicola Zingaretti chiede che Luigi Di Maio rimanga fuori dal

Dallo streaming alla pochette di Conte - la soffitta della Terza Repubblica | I 7 simboli : Dallo streaming dei Cinque stelle al costume leopardato della cubista del Papeete. Visita privata ai simboli che ci hanno accompagnato nella più breve avventura politica del Dopoguerra

Governo - Conte Dal G7 di Biarritz : “Non è questione di persone ma di programmi. Lega? Esperienza per me chiusa - non si può riaprire” : L’Esperienza di Governo con la Lega “non la rinnego ma per me è chiusa, non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda”. Dal G7 di Biarritz, dove è arrivato sabato pomeriggio, Giuseppe Conte torna a parlare dopo tre giorni di silenzio. Lo fa senza mai citare il Partito democratico, con cui in queste ore a Roma il Movimento 5 Stelle continua le trattative per un possibile esecutivo giallorosso. E alla domanda sulla sua ...