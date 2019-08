Bp | cede asset in Alaska a Hilcorp per 5 | 6 mld dollari

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Londra, 28 ago. (AdnKronos) – Bpi suoiinper circa 5,6 miliardi di. Lo rende noto il gruppo petrolifero britannico. L’operazione è sottoposta al via liera delle Autorità locali. La transazione dovrebbe essere perfezionata nel 2020. La cessione include l’intero business upstream e midstream di Bp tra cui Bp Exploration () e Bp Pipelines () Inc. che ha quote nella TransPipeline System (Taps).L’, sottolinea Bob Dudley il Ceo di Bp, “è stata determinante per la crescita e il successo di Bp per oltre mezzo secolo e il nostro lavoro lì ha contribuito a plasmare la carriera di molti in tutta l’azienda. Siamo straordinariamente orgogliosi del livello mondiale dell’attività che abbiamo sviluppato, lavorando a fianco dei nostri partner e dello Stato dell’, e dei ...

Marta_DelBuono : Upstream Alaska, BP cede tutti gli asset - Staffetta : Dalla prima pagina - Upstream Alaska, BP cede tutti gli asset: BP ha annunciato ieri sera in una nota di aver firma… - ttgitalia : Momenti difficili per #norwegianAir: la compagnia cede gli asset bancari -