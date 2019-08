Zoey’s Extraordinary Playlist | Lauren Graham nel cast della serie di NBC

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 27 agosto 2019) Zoey’sentra neldi NBC in un ruolo regolare. Sostituirà Carmen Cusack. Allatv Zoey, ordinata da NBC a maggio, serviva una star, un grande nome e l’hanno trovato in. L’attrice infatti è entrata nel, segnando il suo ritorno in televisione in un ruolo regolare. Laè prodotta dalla Jake in Progress, Lionsgate TV, The Tannenbaum Co.; FeigCo Entertainment e vede anche il coinvolgimentoUniversal Music Group per le canzoni. Scritta da Austin Winsberg e diretta da Richard Shepard,è descritta come un mix tra “Quello che le donne vogliono” e “La La Land“. Laracconta di una trentenne sviluppatrice di San Francisco che un giorno inizierà a sentire i pensieri delle persone che le stanno attorno, come se fossero ...

sarakaos82 : RT @telesimo: Un altro inaspettato ritorno in tv!!!!! #LaurenGraham (#GilmoreGirl, #Parenthood) si è unita al cast della nuova #serietv Zoe… - TelefilmSpoiler : ZOEY'S EXTRAORDINARY PLAYLIST news: Un amatissimo nuovo nome entra cast della 1° stagione di… - BHXG90 : RT @telesimo: Un altro inaspettato ritorno in tv!!!!! #LaurenGraham (#GilmoreGirl, #Parenthood) si è unita al cast della nuova #serietv Zoe… -