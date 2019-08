Un altro mostruoso asteroide si avvicina alla Terra | 2000 QW7 è alto 5 volte il Pirellone

Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) L'QW7, scoperto esattamente 19 anni fa, il 14 settembre 2019 compirà un passaggio rto, a una distanza stimata di 5,3 milioni di chilometri. Si tratta di un oggetto potenzialmente pericoloso a causa della sua orbita e delle dimensioni considerevoli; è lungo infatti 650 metri, cinqueil famoso grattacielo Pirelli del capoluogo lombardo.Sabato 14 settembre il gigantescoQW7 classificato come “potenzialmente pericoloso” dNASA effettuerà un passaggio rto, ma fortunatamente senza alcun rischio di impatto con la superficie del nostro pianeta. Il “sasso spaziale”, infatti, in base ai calcoli del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) sfreccerà a oltre 23mila chilometri orari a una distanza minima di 0,03564 unità astronomiche (una UA è paridistanza media che separa ladal Sole, circa 150 milioni ...

JorgeGuitian__ : RT @luciano_greco: Trovatemi un altro giocatore che si fa tutto il campo per recuperare il pallone... poi torna in attacco facendo impazzir… - sunday_ky : RT @esticazzi85: @marifcinter Dani, sarebbe interessante avere i render dei progetti, stanno facendo qualcosa di mostruoso. Altro che sunin… - Matteo_Cava99 : RT @luciano_greco: Trovatemi un altro giocatore che si fa tutto il campo per recuperare il pallone... poi torna in attacco facendo impazzir… -