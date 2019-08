Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) “Polemiche Var inA? Anche da noi c’è stata qualche polemica e forse con la Var sarebbe stata superata. E’ chiaro che è uno strumento che, come tutte le cose, va perfezionato nel tempo, ma la tecnologia è qualcosa che nell’attività umana aiuta e non toglie”. Parla così, all’Adkronos, il presidenteLega B Mauro. “Anche gli arbitri con in testa il Presidente Nicchi e l’appoggio totaleFigc e del Presidente Gravina, oramai sono tutti motivati e assolutamente strutturati sull’utilizzo di questa tecnologia e vogliono proseguire con questa esperienza, cosa che vogliamo assolutamente anche noi. L’abbiamo iniziata per primi in Europa come Lega B, già dalla fine del campionato scorso con play-off e play-out, e adesso stiamo partendo con la fase sperimentale che è prevista dai regolamenti Ifab. Discuteremo ...

StraNotizie : Calcio: Balata, 'Serie B made in Italy, in primo turno 76% in campo' - CalcioWeb : Serie B, Balata: 'Pronti all'uso della Var, avrebbe già eliminato le prime polemiche' - TV7Benevento : Balata: 'Serie B made in Italy, in primo turno 76% in campo'... -