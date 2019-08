Sei migranti sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava

I 356 migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in Sei paesi Ue : L'annuncio del premier maltese Muscat su Twitter: "Queste persone saranno trasferite su navi militari maltesi in acque internazionali eportate a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altripaesi europei: Francia, Germania, Irlanda,Lussemburgo, Portogallo e Romania. Salvini gongola: "Non arriveranno in Italia"

Migranti Open Arms - quattro sbarchi nella notte - Sei Paesi Ue pronti ad accogliere : La situazione a bordo della Ong spagnola della Open Arms è sempre più critica. Le condizioni della nave hanno costretto piccoli gruppetti di Migranti allo stremo a scendere dall'imbarcazione. Ieri sono state fatte evacuare dalla Open Arms ben nove persone per gravi motivi di salute. nella notte la Guardia di Costiera ha fatto scendere altre tre persone ed un loro accompagnatore per disturbi che richiedevano delle cure mediche specializzate. ...

Conte a Salvini : “Sei sleale - ossessionato dai migranti. La politica non è potere” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attaccato con un post su Facebook il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Per il premier la gestione del caso Open Arms è stato un "esempio di sleale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare".Continua a leggere

Giuseppe Conte contro Matteo Salvini sui migranti della Open Arms : "Sei sleale" : Giuseppe Conte attacca Matteo Salvini sulla questione Open Arms. Il presidente del Consiglio scrive in un alettera: “Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui ...

Migranti - sulle Ong Sei italiani su dieci stanno con Salvini : avrebbero un fine politico : Da più di un anno il governo Conte è in sella al Paese. Tra i ministri che negli ultimi mesi hanno fatto valere in maniera più considerevole la propria voce c'è stato senza dubbio Matteo Salvini. Il numero uno del Viminale si è concentrato soprattutto sul tema immigrazione. La scelta di chiudere i porti alle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di Migranti o naufraghi in difficoltà è stata spesso oggetto di vibranti ...

Traffico di eroina in chiesa : arrestati Sei migranti : Giorgia Baroncini Cinque giovani del Gambia e uno del Mali avevano trasformato la chiesa in Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere la droga Avevano trasformato la chiesa in Torre Angela (Roma) in un quartier generale per nascondere l'eroina. Tra i banchi e i simboli religiosi, era stata organizzata una fiorente attività di spaccio. I pusher erano cinque giovani del Gambia e uno del Mali che avevano trovato un ...

Migranti - Di Stefano (M5s) a Salvini : «Ti credi Maradona - ma Sei Higuain fuori forma» : Ormai tra M5S e Lega, sul caso navi e Migranti, siamo alle offese personali. I grillini danno del bollito "come Higuain" (il centravanti che potrebbe passare alla Roma) a Salvini in pieno...

Migranti - Di Stefano contro Salvini : 'Ti senti Maradona ma Sei un Higuain fuori forma' : Il tema sbarchi e Migranti continua a mantenere alta la tensione nel governo gialloverde. Ieri, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, lamentandosi di essere stato lasciato da solo ha attaccato i ministri Elisabetta Trenta e Giovanni Tria. Oggi, ad alzare la voce è il pentastellato Manlio Di Stefano (sottosegretario agli Esteri) che, usando una metafora calcistica ha criticato, senza però mai citarlo direttamente, il vicepremier leghista. Il ...