Pd-M5S al tavolo | “Clima positivo | andiamo avanti”

Concluso il primo tavolo sul programma tra Pd e M5S. Delrio" : Una riunione serena" : È stata "una riunione serena". Lo ha detto al termine dell'incontro con M5s il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un breve punto stampa a tre voci con la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci. "Abbiamo approfondito i punti per una base comune di programma", ha detto De Micheli. "Il lavoro continua" ha sottolineato Marcucci. "Lavoro molto positivo, che non si è Concluso, abbiamo ...

Governo - M5S e Pd riuniti al tavolo : alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorsement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Governo - M5S e Pd seduti al tavolo : Alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorrement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Ripartenza M5S-Pd - Conte toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Ripartenza M5S-Pd - P. Chigi toglie dal tavolo Di Maio al Viminale : "Mai chiesto" | Dem : "Passi avanti - non ci sono veti" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Lavoro - ecco le tre ipotesi al tavolo M5S-Pd per tagliare il cuneo fiscale : Le opzioni sono riduzione di un punto l’anno per cinque anni, l’intervento choc sui giovani neoassunti e l’aggancio al salario minimo. Serve una dote rilevante e c’è il nodo coperture

Ipotesi Fico mai stata sul tavolo Il M5S conferma compatto Conte : "L'Ipotesi Fico premier non è mai stata sul tavolo", spiegano ad Affaritaliani.it fonti pentastellate molto vicine a Luigi Di Maio. Fonti che confermano dunque quanto trapela Segui su affaritaliani.it

Lega - Centinaio apre al M5S : 'Pronti a tornare al tavolo per fare un nuovo contratto' : Nel mondo politico italiano, dopo le dichiarazioni del Capo dello Stato, continuano le trattative e si moltiplicano i possibili scenari sul tavolo. Se da un lato il M5S tenta di fare accordi col Partito Democratico per un possibile nuovo governo, dall'altra assistiamo ai tentativi da parte della Lega di ricucire lo strappo nella maggioranza che ha guidato il Paese nell'ultimo anno. Di recente, il ministro per le politiche agricole, Gian Marco ...

I delegati M5S e Pd si siedono attorno al tavolo. I dem : "Siamo ottimisti" : È iniziato il tavolo di confronto sul governo tra le delegazioni Pd e M5s a Montecitorio. Gli esponenti Dem e del Movimento Cinque Stelle si stanno incontrando nella sala Siani. Si tratta del primo confronto ufficiale tra i due partiti, dopo giorni di contatti e incontri sottotraccia, per verificare la possibilità di dar vita a una maggioranza di governo.All’incontro partecipano per il Pd i due capigruppo, Andrea Marcucci e ...

I delegati M5S e Pd si siedono attorno attorno al tavolo. I dem : "Siamo ottimisti" : È iniziato il tavolo di confronto sul governo tra le delegazioni Pd e M5s a Montecitorio. Gli esponenti Dem e del Movimento Cinque Stelle si stanno incontrando nella sala Siani. Si tratta del primo confronto ufficiale tra i due partiti, dopo giorni di contatti e incontri sottotraccia, per verificare la possibilità di dar vita a una maggioranza di governo.All’incontro partecipano per il Pd i due capigruppo, Andrea Marcucci e ...

Le carte di M5S - Lega e Pd sono sul tavolo. Di Maio detta 10 punti per fare un nuovo governo : Con la deLegazione di Fratelli d'Italia al Quirinale ha preso il via la seconda giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Nello studio alla Vetrata sfilano le deLegazioni dei partiti maggiori, dopo Fdi anche Fi, Pd, Lega e infine M5s. Da tutti il Capo dello Stato si attende scelte chiare e tempi rapidi, per senso di responsabilità verso il Paese che ha davanti a sé scelte importanti a ...

Prove di accordo M5S-Pd - cosa c’è sul tavolo del negoziato : Da una parte il M5s non apre e non chiude a nessuno. Dall’altra parte il Pd non è disposto ad appoggiare la qualunque checcé ne dica Matteo Renzi

Salvini : M5S con Renzi? Auguri | Fraccaro : "Nessun tavolo con i renziani - è una bufala" : Teso il confronto a distanza tra gli ormai ex alleati di governo alla vigilia dell'atteso appuntamento in Senato fissato per domani alle 15, quando il premier Conte renderà le sue comunicazioni. Il leader della Lega torna a scagliarsi contro le voci di un accordo tra Pd e 5 stelle

Alfonso Bonafede - pagliacciata M5S : "Mai al tavolo con Renzi e Boschi - una bufala". Cosa scordano di dire : "Una bufala estiva della Lega". Dal Movimento 5 Stelle reagiscono così, all'unisono, all'accusa di Matteo Salvini di voler fare un governo con Renzi e Boschi. Quasi contemporaneamente, su Facebook, i ministri grillini Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro smentiscono categoricamente l'ipotesi di "sed