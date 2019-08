NADIA TOFFA | LA SORELLA MARA È morta a 40 anni | ma ha vissuto dieci vite

L'ex fidanzato di NADIA TOFFA : "Non l'ho mai lasciata sola - ho raccolto il suo ultimo desiderio" : Si chiama Massimiliano Ferrigno, il suo nome non è molto popolare eppure per Nadia Toffa è stato importante per ben 10 anni, il tempo di una lunga storia d'amore interrotta nel 2017 senza rimorsi e con un pieno d'affetto, lo stesso rimasto anche dopo la relazione come dichiarato in un'intervista concessa al settimanale DiPiù: Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che poi aveva deciso di ...

NADIA TOFFA - sale a 50 mila il numero delle firme per intitolarle il reparto di oncologia dell’ospedale di Taranto : sale a 50 mila in poche ore il numero delle firme della petizione per far intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto a Nadia Toffa. Il numero è destinato a salire sulla piattaforma Change.org dopo che la “iena”, scomparsa lo scorso 13 agosto a soli 40 anni, si è a lungo battuta per i bambini malati di tumore di quelle zone. Proprio per il suo impegno sul territorio Nadia era stata nominata ...

“Ci ha regalato speranza”. NADIA TOFFA - la splendida iniziativa del comune per ricordarla : Non smettono di arrivare i messaggi di addio, di stima e di amore nei confronti di Nadia Toffa. La scomparsa della conduttrice delle Iene ha infatti sconvolto tutti, fuori e dentro il mondo dello spettacolo. Era una guerriera e lo sappiamo non solo per come ha combattuto contro il cancro, ma anche e soprattutto per il lavoro che faceva, per le inchieste che ha condotto, per quel suo intrufolarsi dove vedeva del losco, del malaffare, delle ...

NADIA TOFFA - parla l’ex fidanzato : “Le sono stato accanto fino all’ultimo” : A quasi dieci giorni dalla sua morte, parla l‘ex fidanzato di Nadia Toffa. In un’intervista al settimanale DiPiù Massimiliano Ferrigno, autore delle Iene, racconta del suo rapporto con Nadia, con la quale è stato insieme per 10 anni. Massimiliano racconta di essere stato vicino all’ex fidanzata fino alla fine: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa – racconta – Con lei se ne sono andati dieci anni della ...

NADIA TOFFA - parla il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno : “Sono stata con lei fino alla fine - ho raccolto il suo ultimo desiderio” : Una storia durata dieci anni, con una pausa presa nel 2017, l’anno in cui Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste e trasportata d’urgenza al San Raffaele di Milano. La sua storia d’amore con Massimiliano Ferrigno, autore storico de Le Iene, si è trasformata in un legame forte anche dopo la decisione di separarsi. E così quando Nadia ha trovato un ...