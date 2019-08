Mediaset | firmato a sorpresa accordo con Amazon Prime Video che manderà in onda la serie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) L’annuncio, a, arriva da Cologno Monzese:tra, il servizio streaming di, che trasmetterà in anteprima latv “Made in Italy“. La fiction prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi arriverà sul catalogo della piattaforma in autunno e successivamente sarà trasmessa da Canale 5. L’azienda ha scelto di evitare la messa inanticipata suPlay portando al termine questocommerciale che vede per la prima volta la tv guidata da Piersilvio Berlusconi concedere un proprio contenuto inedito a un’altra piattaforma in anteprima. Prima volta anche perche investe sui diritti di prima visione per unatv italiana, lo fa per Made In Italy che racconta la nascita della moda nostrana famosa in tutto il mondo. Una produzione che ha ottenuto la collaborazione dei principali marchi ...

