Laudisa Gazzetta dello Sport | ' Lo scambio Icardi-Dybala prima o poi s' ha da fare'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) La Juventus è al lavoro per preparare la seconda giornata di Serie A, in cui incontrerà all'Allianz Stadium il Napoli, match previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Oltre al campo, il lavoro della Juventus sta riguardando anche il mercato, con Fabio Paratici impegnato in più situazioni con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Da Rugani a Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, sono tanti i giocatori a rischio cessione, ma non sono da escludere anche le partenze di Emre Can e Bentancur. A tenere banco però sono le questioni che riguardano soprattutto il settore avanzato: la panchina dia Parma ha di nuovo suscitato indiscrezioni sul possibile addio dell'argentino alla Juventus. Ad alimentare tale voci ci ha pensato il noto esperto di calciomercato della, Carlo, che avrebbe confermato che il possibilefra Inter ...

juveclub19 : Paratici-Marotta: contatto! Sul piatto Dybala e Icardi L’ultimo weekend ha portato in dote il tanto atteso contatt… - CIROALEROBY1 : @fabbianorozzang Oggettivamente scrivi meglio di Laudisa della @Gazzetta_it - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO Calciomarket: '#Icardi-#Dybala, messaggi in codice. E #Sanchez è vicino' -