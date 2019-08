Inter | effetto Conte | il Lecce travolto a San Siro

Icardi - telenovela continua : effetto Dybala-Dzeko - Maurito potrebbe restare all'Inter : Punto e a capo. Dzeko (33 anni) rinnova con la Roma e blocca i piani di Inter e Juventus. I nerazzurri lo volevano come secondo titolare con Lukaku (26), mentre i bianconeri avrebbero rifilato l' esubero Higuain (32) ai giallorossi proprio per rimpiazzare il partente bosniaco. Nulla da fare. Inter e

CorSport : Effetto Pépé nella trattativa per Icardi. L’Inter chiede 75 milioni : nella trattativa del Napoli per Mauro Icardi si inserisce qualcosa che complica la situazione. Il Corriere dello Sport lo chiama l’“Effetto Pépé”. La cosa si può riassumere in questo modo: visto che il Napoli sarebbe stato pronto a spendere 80 milioni per il francese, L’Inter ne pretende quasi altrettanti per l’argentino. Per Icardi vuole 75 milioni. Una cifra che naturalmente De Laurentiis considera esagerata, per cui anche su questo fronte ci ...

Cannavaro : “Sarri ha tradito Napoli? Mi fa più effetto vedere Conte all’Inter…” : Napoletano di nascita, ha giocato per le squadre più forti in Italia ma il suo trofeo più importante è senza dubbio il Mondiale 2006 con la Nazionale, da capitano e protagonista indiscusso, tanto da meritarsi il Pallone d’Oro. Fabio Cannavaro, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha deciso di sbarcare in Cina per intraprendere la carriera di allenatore sotto il suo ‘mentore’ Marcello Lippi. Ma è tornato a parlare di ...