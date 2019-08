G7 | Conte | giorni fruttuosi | Italia protagonista

Crisi - le foto dei 445 giorni del governo Conte : Dal Ponte Morandi al G7 in Canada. Dall’incontro con Theresa May a quello con Vladimir Putin. Dai Giochi invernali Milano-Cortina 2026 al Giro d’Italia 2019 fino alla visita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e alla presenza ai funerali di Antonio Megalizzi. E ancora dalla Conferenza sulla Libia a Palermo alla visita al contingente italiano in Iraq. Dalla fiaccolata per l’anniversario del terremoto de ...

Crisi di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

**Manovra : Conte - a giorni vedremo parti sociali per anticiparla** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando alacremente, a giorni vedremo le parti sociali per varare la manovra economica in anticipo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per il question time.L'articolo **Manovra: Conte, a giorni vedremo parti sociali per anticiparla** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tra Conte e Salvini nessun contatto da giorni : “C’è un vuoto di trasparenza da colmare”. È con questo spirito che Giuseppe Conte ha comunicato ai suoi collaboratori prima, e alla presidenza del Senato poi la sua disponibilità ad accogliere la richiesta di Palazzo Madama (del Partito democratico, nella fattispecie) e recarsi in aula giovedì prossimo a riferire sul caso dei fondi russi in cui è precipitata la Lega negli ultimi giorni. ...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...