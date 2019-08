Firenze | si sveglia e trova un uomo nel letto | “Voleva stuprarmi” Arrestato il vicino di

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) Un ragazzo di 22 anni è statocon le accuse di tentata violenza e violazione di domicilio a... il ragazzo molto focoso si sarebbe intrufolato a casa della vicina 35enne con le chiavi in possesso della madre, che lavora come colf della vittima, e avrebbe provato ad abusare di lei mentre stava dormendo.Sembra la scena di un film ma è tutto vero,.. si èta all'improvviso durante la notte,ndo unnel suoche voleva violentarla. Per questo è stato fermato aun ragazzo di 22 anni di origine sudamericana, presunto autore del tentato stupro nonchédi casa della vittima. I fatti si sono verificati lo scorso sabato 24 agosto. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane si sarebbe intrufolato nell'abitazione della donna, una 35enne, e l'avrebbe sorpresa nel sonno con la chiara intenzione di abusare di ...

