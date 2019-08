CorSport | ci sono ancora possibilità che arrivi James al Napoli

CorSport : Llorente chiede 4 milioni. Per il Napoli sono troppi per un last minute : Tra le alternative vagliate dal Napoli per l’attacco c’è anche lo svincolato Llorente. Potrebbe essere un last minute nella corsa ai rinforzi nel reparto offensivo, qualora la trattativa per Lozano non andasse in porto per intoppi dell’ultima ora. Lo spagnolo, però, ha un costo consistente. chiede un triennale da 4 milioni. E poi ha 34 anni e De Laurentiis preferirebbe un attaccante giovane. Inoltre, dopo il tramonto dell’operazione ...

James Rodriguez-Napoli - Mendes spinge per l’ azzurro - CorSport : “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” : James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire”. Il Real reintegra in gruppo il fantasista colombiano, ma sembra l’ ennesima mossa di Florentino Perez per incoraggiare eventuali acquirenti a farsi avanti con le ...

CorSport : Elmas “Sono davvero felice ed emozionato di giocare nel Napoli” : Ancelotti lo ha voluto fortemente prima che finisse il ritiro di Dimaro e Giuntoli lo ha accontentato. Un’operazione da 16 milioni più bonus Elif Elmas è un calciatore del Napoli. L’annuncio ufficiale del Fenerbahce è già arrivato. Ieri il centrocampista ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart (durate quattro ore, scrive il Corriere dello Sport), ha posato con la maglia verde militare con il numero 20 e, in serata, ha raggiunto i suoi ...