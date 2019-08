Come difendersi dai cinghiali senza sparare

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) Non ce l'ha fatta Antonio Rocca, l'uomo che un mese fa aveva investito un cinghiale sulla strada provinciale di Simeri Crichi, nel Catanzarese. Rocca aveva riportato numerosi traumi alcuni dei quali causati proprio dal cinghiale che dopo l'impatto aveva infierito sul corpo dell'uomo. Per questo era stato tenuto in coma farmacologico ma, dopo il risveglio, alcune complicanze ne hanno provocato la morte nella tarda serata di domenica. L'incidente con un cinghiale non è affatto un'ipotesi remota, anzi: “È molto frequente in ogni angolo d'Italia”, spiega all'Agi Marco Galaverni, responsabile WWF specie e habitat. Secondo l'Ispra nel Paese ci sono 1 milione die per molti la popolazione andrebbe ridotta attraverso la caccia. Ma secondo Galaverni non è questa la soluzione, che avrebbe comunque dei contraccolpi negativi. “Nel caso deil'abbattimento non selettivo ...

