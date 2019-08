Chi sono i Vtuber | i creator virtuali di Youtube che spopolano in Giappone

Super allodole - Chi sono le persone già attive prima delle 5 : Per loro l'alba è una compagna abituale di ogni mattina, da ammirare davanti a un caffè senza il bisogno di puntare alcuna sveglia. C'è chi li chiama «Super allodole», o più semplicemente mattinieri estremi, e sono in sostanza tutti coloro che non riescono a dormire oltre le 5 del mattino. Talvolta le 4, o addirittura le 3. E no, impegni di lavoro & co in questo caso non c'entrano assolutamente ...

Salvini - ira dal Senato : "Vince il partito delle poltrone | Non Chiamo le piazze - sono ministro" : Il leader della Lega parla in conferenza stampa dal Senato e attacca: "Nessun cambiamento con il partito di Bibbiano e della Merkel. A Mattarella diremo che la via maestra è il voto"

Tennis – Boris Becker lancia l’allarme : “sono preoccupato per Angelique Kerber! Se continua così risChia di…” : Angelique Kerber non ha vinto alcun torneo, ha offerto prove Slam opache e si è separata da coach Schttler: Boris Becker lancia l’allarme e si dice preoccupato per la carriera della connazionale La stagione di Angelique Kerber non è andata secondo i piani. La pluricampionessa Slam tedesca, dopo un buon 2018, non è riuscita a confermarsi su buoni standard nel 2019. Eliminata agli ottavi agli Australian Open, fuori al primo turno al Roland ...

Sono nello stesso albergo in cui è stato concepito Leone. Chiara Ferragni si lascia andare al fiume dei ricordi : In una foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo social ricorda il momento in cui ha rivelato ai follower di essere in dolce attesa. È stata un’estate folle per Chiara Ferragni. Sempre connessa, sempre nel mirino degli hater, sempre pronta a nuove sfide. E in attesa di vederla al Festival del Cinema di Venezia, luogo in cui verrà presentato il documentario sulla sua vita, si gode ancora un po’ di vacanze insieme a Fedez ...

Conte a Palazzo Chigi - Il Pd apre ai Cinquestelle : ‘Non ci sono veti’ : Anche se non ancora in maniera ufficiale, pare che possa cadere il veto posto dal Pd sul nome di Giuseppe Conte come nuovo Presidente del Consiglio del possibile Governo giallorosso. Ad aprire un significativo spiraglio nella trattativa con il M5S ci hanno pensato i due capigruppo Dem, rispettivamente al Senato e alla Camera: Andrea Marcucci e Graziano Delrio. I due esponenti di peso del Nazareno (il primo renziano della prima ora, il secondo ...

Arbitri e Var - anno nuovo vecChi errori : l’uso della tecnologia è sempre discrezionale - le regole sono pure peggiorate : Un’estate per riflettere e rasserenare gli animi, perfezionare l’utilizzo del Var, affinare la comunicazione fra il direttore di gara e gli assistenti, spazzare via le ultime remore sul ricorso alla tecnologia, fare chiarezza su alcuni punti del regolamento. Illusi: se pensavate che il calcio italiano potesse migliorare e diventare più trasparente, sbagliavate. La Serie A non cambia, al massimo peggiora. La stagione 2019/2020 ricomincia e ...

L’Asteroide 1998 HL1 di oltre 500 metri si avvicina alla Terra a 40mila km/h : quali sono i risChi : Venerdì 25 ottobre il gigantesco asteroide (162082) 1998 HL1 effettuerà un passaggio ravvicinato alla Terra, fortunatamente senza alcun rischio di impatto. Il “sasso spaziale”, che sta viaggiando a una velocità di ben 40mila chilometri orari (circa 11mila metri al secondo), transiterà infatti a una distanza sicura di 6milioni e 200mila chilometri, 16 volte la distanza media lunare. Benché ad ottobre non si corra alcun pericolo, 1998 HL1 è ...

Chiara Nasti in ospedale : 'Sono stata molto male - spero non mi succeda più' : Gli ultimi giorni non sono stati per niente facili per la bella Chiara Nasti, ex protagonista dell'Isola dei famosi e uno dei volti più amati e apprezzati dal mondo social. La ragazza, infatti, ha rivelato sui suoi profili social di essere stata poco bene e di aver avuto bisogno di andare pronto soccorso, dove l'hanno sottoposta a tutte le dovute cure mediche che l'hanno fatta stare meglio. 'Sono stata molto male', ha diChiarato l'ex naufraga ...

Temptation Island Vip 2019 : Anna Pettinelli e Stefano MacChi sono sposati - ma... : sposati, anche felicemente, e concorrenti della prossima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Anna Pettinelli e del compagno Stefano Andrea Macchi, la cui notizia del matrimonio ha suscitato numerose critiche qualche mese fa per via della profonda differenza di età tra i due. Ma se sono convolati a nozze, per quale motivo sono stati selezionati per il cast della trasmissione?Come è ben noto, infatti, al reality show dei sentimenti ...

Francesco FacChinetti - la moglie Wilma : “Sono costretta a nascondergli il telefono” : Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti: perché la coppia litiga spesso Inutile negarlo: la tecnologia e i social network hanno un po’ rovinato la vita di coppia di tutti noi. Anche quella di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, che spesso litigano proprio per via della dipendenza dallo smartphone, accessorio ormai indispensabile nella vita di […] L'articolo Francesco Facchinetti, la moglie Wilma: “Sono costretta a ...

Svizzera - aereo da turismo si sChianta sul passo del Sempione. Media elvetici : “Ci sono tre morti” : Un piccolo aereo si e’ schiantato in mattinata, poco prima delle 10.30, sul passo del Sempione, nei pressi dell’ospizio, al confine tra l’Ossola e la Svizzera. Ne hanno dato notizia i Media elvetici, citando fonti della Polizia vallesana. Un quotidiano on line svizzero tedesco pubblica alcune immagini, rilanciate da Ticinonews.it scattate da un lettore che mostrano una colonna di fumo alzarsi in cielo. Secondo quanto raccontato ...

Deianira Marzano su Instagram : 'Oscar Branzani e Eleonora RocChini si sono lasciati' : È un'indiscrezione bomba quella che ha riportato nelle scorse ore Deianira Marzano su Instagram: a quanto pare, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini non stanno più insieme. Pubblicando gli screenshoots delle conversazioni su Whatsapp, tra un amico dell'ex coppia di U&D e una ragazza, l'influencer napoletana ha voluto dimostrare che il tronista sarebbe solito avere incontri passionali con persone che non sono la fidanzata, la quale sarebbe ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : Samuele Burgo e Luca Beccaro sono sesti! Il K2 1000 masChile vola alle Olimpiadi! : Arriva la seconda (ed ultima) carta olimpica per l’Italia dai Mondiali di Canoa velocità che si concluderanno oggi a Szeged, in Ungheria: a conquistarla per la nostra Federazione sono Samuele Burgo e Luca Beccaro, che si classificano sesti nella finale della specialità olimpica del K2 1000 maschile e centrano proprio l’ultimo posto utile per l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tattica di gara completamente opposta per gli ...

Chiara Nasti e la corsa in ospedale : ‘Sono stata malissimo’ : Brutta avventura per Chiara Nasti. L’influencer, ex concorrente de L’isola dei famosi, nei giorni scorsi ha avuto problemi di salute tanto da decidere di recarsi al pronto soccorso per alcuni dolori allo stomaco che non si placavano nemmeno con gli antidolorofici. A raccontare la vicenda è lei stessa nelle Instagram story come riporta il sito Gossipetv.com: “Sto bene, sto molto bene. Ora mi sono ripresa. Stanotte mi sono ...