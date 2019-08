A parole l’Europa vuole salvare l’Amazzonia | nei fatti un po’ meno

Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) Gli incendi in Amazzonia negli stati brasiliani di Rondônia e Pará (foto: Victor Moriyama / Greenpeace) Mentrecontinua a bruciare e il mondo si indigna per lo sfruttamento selvaggio delle sue risorse naturali, l’Unione Europea difende un accordo di libero scambio con il Brasile che secondo la comunità scientifica rischia di accelerare la deforestazione e violare i diritti delle popolazioni indigene. A fine giugno, senza troppo clamore, l’Ue ha inconcluso un importante trattato commerciale con i paesi del Mercosur, il mercato comune dell’America meridionale di cui fa parte anche il Brasile. L’accordo abbatterà molti dazi e favorirà l’esportazione versodi carne bovina e soia geneticamente modificata per l’alimentazione animale, che sono la causa principale della deforestazione in Amazzonia. L’appello degli scienziati La comunità scientifica internazionale ...

