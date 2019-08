Veronica Satti sto passando un brutto periodo mio padre Bobby Solo mi sta accanto

Veronica Satti - ecco cosa ha fatto il papà Bobby Solo per lei : Ha recuperato il rapporto col padre Solo di recente e ora che sono vicini è stato lui ad aiutarla in un nuovo momento difficile. Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha passato un nuovo momento negativo, nel quale la sua tendenza all’autolesionismo è tornata, come già accaduto in passato. “In quest’ultimo periodo sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto nuovamente quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto subito di ...

Veronica Satti 'BISEX DA SEMPRE'/ Figlia di Bobby Solo : 'seguo il cuore e l'istinto' : VERONICA SATTI, la Figlia di Bobby Solo, si è raccontata tra amori, solitudine e scelte di vita: 'Voglio sentirmi libera di baciare chi voglio, uomo o donna che sia'

Veronica Satti e la fidanzata Valentina si sono lasciate : E’ finita la storia d’amore tra Veronica Satti e la fidanzata Valentina. Veronica figlia di Bobbi Solo, ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello che, oltre a regalarle notorietà, l’ha finalmente riavvicinata al padre. Sentimentalmente Veronica, che recentemente è rientrata nella casa durante la puntata finale proprio assieme a papà, era legata alla fidanzata Valentina, ma la relazione sembra essere naufragata. Le due avevano ...