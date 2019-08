US Open – Tutto facile per Medvedev | il russo asfalta l’indiano Prajnesh e vola al

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il, fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, non lascia scampo al proprio avversario superandolo in tre setper Daniilnel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Il tennistanon lascia scampo all’esordio all’indianoGunneswaran, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-2. Il fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati archivia la pratica in un’ora e venticinque minuti, sciorinando un ottimo tennis a cui l’avversario indiano non riesce a resistere. Nel prossimo turnoaffronterà il vincente del match tra Kwon Soon W. e il qualificato Dellien.L'articolo USper, ill’indianoal secondo turno SPORTFAIR.

