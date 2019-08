US Open – Esordio shock per Camila Giorgi | l’azzurra abbattuta dalla greca Sakkari in due

US Open – Ottimo esordio per Djokovic - schiantato in tre set lo spagnolo Carballes Baena : Il tennista serbo avanza senza problemi al secondo turno dello slam statunitense, superando in scioltezza il proprio avversario spagnolo Buono l’esordio di Novak Djokovic agli US Open, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Il numero uno del mondo schianta lo spagnolo Carballes Baena in tre set, stendendolo senza patemi con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-4 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti ...

US Open – Pliskova - che sofferenza all’esordio! Servono due tie-break per battere la connazionale Martincova : Karolina Pliskova soffre più del dovuto all’esordio negli US Open. La tennista ceca batte la connazionale Tereza Martincova dopo due tie-break Servono 1 ora e 49 minuti a Karolina Pliskova per vincere all’esordio negli US Open. La tennista ceca, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha sofferto più del dovuto nei sessantaquattresimi di finale contro la connazionale Tereza Martincova, numero 138 del ranking WTA. Pliskova si è imposta ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : esordio insidioso per il ligure contro il gigante americano. Si inizierà alle 19.35 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21: Fognini è reduce dai quarti di finale raggiunti nella Rogers Cup di Montreal (Canada), sconfitto dal n.2 del ranking Rafael Nadal. 19.19: Un match decisamente complicato attende l’azzurro Fognini contro l’americano Opelka (n.42 del mondo) 19.15: Si conclude dunque il match tra Konta e Kasatkina: la britannica si impone 6-1 4-6 6-2. alle ore 19.35 prenderà il via il match ...

LIVE Fognini-Opelka - US Open 2019 in DIRETTA : esordio insidioso per il ligure contro il gigante americano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: E dunque la russa Kasatkina si aggiudica il secondo parziale 6-4, pareggiando il computo dei set con Konta. Si va al terzo set e con ogni probabilità il match di Fognini inizierà dopo le 19.00 18.30: La sfida tra Konta e Kasatkina, vede la russa avanti nel secondo set 5-4 e servizio, potendo protrarre il match al terzo parziale. 17.45 Nel match che precede quello dell’azzurro ...

US Open – Trungelliti si ritira a metà del secondo set : esordio easy per Nishikori : Marco Trungelliti ko per un problema fisico: Kei Nishikori avanza al secondo turno degli US Open dopo appena 48 minuti di gioco Dura appena 48 minuti di gioco l’esordio di Kei Nishikori agli US Open. Giusto il tempo di portarsi a casa il primo set per 1-6 ed ipotecare il secondo prima che, sul punteggio di 1-4, un Marco Trungelliti visibilmente in difficoltà, a causa di un problema fisico, decida di alzare bandiera bianca. Il numero 7 al ...

US Open 2019 - subito chiamati all’esordio Djokovic e Federer - Serena affronta Sharapova. Curiosità e speranze attorno a Sinner : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA GIORNATA DELLO US Open (SI COMINCIA ALLE ORE 17.00) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA (SI COMINCIA ALLE ORE 19.00 CIRCA) Si alza il sipario sull‘edizione 2019 degli US Open di tennis: Novak Djokovic è il primo dei big a scendere in campo, contro un ostacolo non insormontabile quale è lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Non sarebbe sorprendente una rapida vittoria in ...