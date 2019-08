Nuova Commissione Ue | in ritardo la formazione della squadra Mancano i candidati di

Ue - Financial Times : “Il piano di Bruxelles per allentare i vincoli di bilancio con la Nuova Commissione” : Bruxelles punta a rendere i vincoli di bilancio meno rigidi e a riscrivere le regole del Patto di Stabilità, finito nel mirino per essere impossibile da applicare e troppo flessibile nei confronti dei Paesi che decidono di non rispettare le regole. Per il caso dell’Italia in particolare, la Commissione Juncker era stata pesantemente criticata per non avere avviato una procedura di infrazione a seguito del mancato rispetto del deficit nel ...

Stessi volti - stessi incarichi : la "Nuova" Commissione Ue assomiglia sempre di più a quella appena scaduta : stessi volti, stessi partiti, in alcuni casi l’ambizione suggerisce anche lo stesso portafoglio. Più la nuova Commissione Ue assume connotati, più si fatica a non notare una certa somiglianza con quella appena scaduta. Come in un sistema di porte girevoli per cui la stanza in cui si entra è la stessa dalla quale si è usciti. Ma tant’è: le istituzioni europee - e quelle internazionali indirettamente ...

Il sudoku della Nuova Commissione Ue. Già 19 nomi per Von der Leyen : Con 19 nomi ufficiali, comincia a prendere forma la nuova Commissione europea. La presidente eletta, la tedesca Ursula von der Leyen, dopo un tour nelle principali capitali, dalla prossima settimana sarà al lavoro a Bruxelles, per affrontare il sudoku del nuovo Esecutivo, con molti Paesi in pressing per ottenere portafogli economici di peso. Una corsia preferenziale sarà riservata a chi propone donne di spessore e competenza - per ...

Banche - dal 4 settembre al via la Nuova Commissione d’inchiesta. Le differenze rispetto a quella presieduta da Casini : La Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, fortemente voluta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo Conte, debutterà mercoledì 4 settembre. Il 2 agosto il presidente della Camera, Roberto Fico, d’intesa con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha indicato i componenti della Commissione bicamerale, convocandoli tra un mese a Palazzo San Macuto per procedere ai primi adempimenti. Il ...

Pd : Rubino - 'Nuova Commissione per congresso? C'è già' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Leggo alcuni retroscena di stampa nei quali si invita Alberto Losacco a dare vita ad una nuova commissione per il congresso. Forse non sanno che la commissione c’è già in quanto la Garanzia, con l’accoglimento del ricorso, peraltro oggetto di discussione in sede civile

Strage Bologna - proposta di legge di FdI per istituire una Nuova Commissione d’inchiesta : “Visti gli atti secretati - la verità è un’altra” : “Abbiamo visto gli atti secreti, la verità è un’altra”. Lo dicono alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia, riferendosi agli atti secretati della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, annunciando una proposta di legge per istituire una commissione bicamerale d’inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la bomba alla stazione e le relative attività dei servizi segreti italiani ed ...

Sicilia : insediata Nuova Commissione Via-Vas : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Si è insediata questa mattina, all'assessorato regionale al Territorio e Ambiente, la nuova commissione Via-Vas della Regione Siciliana. A presiederla, il docente universitario Aurelio Angelini che coordinerà gli altri 23 componenti nominati con decreto dall'assessore

Sicilia : insediata Nuova Commissione Via-Vas : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Si è insediata questa mattina, all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, la nuova commissione Via-Vas della Regione Siciliana. A presiederla, il docente universitario Aurelio Angelini che coordinerà gli altri 23 componenti nominati con decreto dall’assessore Toto Cordaro.Il presidente della Regione Nello Musumeci ha rivolto alla commissione l’augurio di “un lavoro ...

Ue : Meloni - ‘no Fdi? Nuova Commissione in perfetta continuità con precedente’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Fratelli d’Italia ha votato no a Ursula Von der Leyer perché quella che si profila è una commissione europea in perfetta continuità con la precedente: un’Europa governata da un asse franco-tedesco che fa gli interessi della Francia e della Germania a scapito di tutti gli altri, Italia compresa. E da questo punto di vista, considero francamente surreale che la Von der Leyen sia passata ...

Von der Leyen - le tappe verso la Nuova Commissione : totonomi e possibili riconferme : La presidente della Commissione europea è stata eletta, ma per arrivare al completo rinnovo delle principali cariche nelle istituzioni europee sono tanti gli step da affrontare. In più l’insediamento della nuova Commissione potrebbe slittare anche all’inizio del 2020 nel caso in cui il Parlamento bocciasse uno o più candidati. Entro le prossime settimane i governi dei Paesi che ancora mancano all’appello dovranno presentare i loro candidati per ...

Ursula von der Leyen è la Nuova presidente della Commissione Ue : La presidente designata della Commissione europea, la democristiana tedesca Ursula von der Leyen, ha ottenuto oggi la fiducia del Parlamento europeo con 383 voti a favore, 327 contrari, 22...

Ursula von der Leyen è la Nuova presidente della Commissione Ue : La candidata designata dai capi di stato e di governo dei 28 al Consiglio europeo a inizio mese, e ministra della Difesa tedesca, Ursula von der Leyen, è stata eletta dal Parlamento di Straburgo: è la prima donna della storia a guidare la Commissione europea.Continua a leggere

La Lega non vota Van Der Leyen : a Strasburgo lo scrutinio per la Nuova Commissione Ue : Dopo le timide aperture delle ultime ore dall'Europarlamento arrivano le conferme di come l'ex ministro della difesa della...

Ue - Letta con Prodi e Moscovici : “Grave errore lo stop al confronto coi Verdi sulla Nuova presidenza della Commissione” : È stato un grave errore aver interrotto il confronto con i Verdi in vista del voto del Parlamento europeo sulla candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. È il giudizio comune pronunciato da Enrico Letta, Romano Prodi e Pierre Moscovici che hanno preso parte nella capitale ungherese a Budapest European Agora, manifestazione organizzata dall’ex premier e vicesegretario Pd. La legislatura europea “è ...