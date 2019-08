Luigi Di Maio perde il Mise ma guadagna un' altra poltrona | inciucio Pd-M5s | che ministero

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - vertice alle 18 a Palazzo Chigi : governo Pd-M5s - la stretta decisiva : Si stanno dirigendo a Palazzo Chigi: alle 18 Luigi Di Maio, lasciato il vertice del M5s, incontrerà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Bocche cucite sia fuori dalla casa di Pietro Dettori (dove si è riunito lo stato maggiore grillino) e dal Nazareno, da dove però filtra una netta apertura nella

Luigi Di Maio e Casaleggio - vertice M5s a casa Dettori senza Grillo. Voci sui 10 senatori : salta l'inciucio? : vertice M5s nella casa romana di Pietro Dettori, braccio destro di Davide casaleggio, per recapitare al presidente Sergio Mattarella alle 19 con una linea definita. Presenti il capo politico del Movimento Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, la vice presidente del Senato Paola Tav

Luigi Di Maio sparito dai radar - Zingaretti lo cerca ma non lo trova : dove lo beccano - brutto segnale : Un segnale inequivocabile ha fatto drizzare le antenne a Nicola Zingaretti. Nella domenica caldissima pre-consultazioni, Luigi Di Maio ha staccato il telefono ed è andato in vacanza. "Il capo politico del M5s - spiega un retroscena del Corriere della Sera - è scomparso dai radar della Capitale per m

Luigi Di Maio - il piano preciso e il regolamento di conti all'interno del M5s : ecco il perché dei suoi veti : Luigi Di Maio ha un piano ben preciso in mente. Anche se il governo con il Pd non è il suo sogno, sicuramente lo vedrà più protagonista. Matteo Salvini, da vero leader, ha da sempre oscurato il ruolo del grillino che ora pensa di vendicarsi. Di Maio ha accolto con soddisfazione il passo indietro fat

Luigi Di Maio - la lista nera del Pd : i nomi di chi non può entrare nella squadra : Mentre Pd e Movimento 5 stelle trattano per un eventuale governo giallo-rosso Luigi Di Maio non solo impone a Nicola Zingaretti il nome di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio ma gli mostra una lista nera di esponenti del mondo Pd e della sinistra che sarebbero sgraditi ai grillini. Riporta

Paolo Becchi : "Matteo Salvini dica a Sergio Mattarella che sostiene Luigi Di Maio premier" : "Non ho la sfera di cristallo, ma se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che la crisi finirà con un nuovo accordo tra Lega e 5 Stelle". Paolo Becchi, in una intervista al Corriere della Sera è convinto che si tornerà all'esecutivo giallo-verde. "Semplicemente perché un’alleanza tra Pd e M5S è innatu

Luigi Di Maio - telefonata a Nicola Zingaretti : "Giuseppe Conte premier". La trattativa si arena sulle poltrone : C'è stata una telefonata stamattina tra il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. A quanto si apprende da fonti qualificate, nel corso del colloquio, il vicepremier grillino avrebbe nuovamente proposto il nome di Giuseppe Conte come premier del prossimo

Luigi Di Maio a Bruno Tabacci : "Se non facciamo questo governo col Pd siamo morti". La confidenza "rubata" : La conversazione tra Luigi Di Maio e Bruno Tabacci la dice lunga sulla trattativa in corso tra Movimento 5 stelle e Pd. "È uno dei momenti di svolta della politica", dice quest'ultimo, secondo quanto riporta Augusto Minzolini su Il Giornale. Il giornalista ha ascoltato la loro chiacchierata. "Ce ne

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - il retroscena sul "terzo scenario". Diabolici : come possono fregare Salvini : Inciucio Pd-M5s o ritorno di fiamma M5s-Lega? C'è "un terzo scenario", a margine della trattativa molto difficile che ha visto Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti discutere a cena a casa del grillino Spadafora venerdì sera. Sempre tenendo ben presente che l'orizzonte fissato dal presidente della Repub

Luigi Di Maio esce allo scoperto : sta trattando con Matteo Salvini : Che figura fa l’Italia? I grillini trattano con il Pd e contemporaneamente con gli ex alleati della Lega. “Il forno

Luigi Di Maio - retroscena sulla cena con Zingaretti : "Ha fatto il nome di Conte per bruciarlo" : La cena a casa del grillino Vincenzo Spadafora, tra minacce e bluff. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si vedono in casa M5s ed è il leader pentastellato a porre la prima condizione inderogabile al segretario del Pd per formare il governo giallorosso: "Giuseppe Conte ancora premier". Basterebbe ques

Le condizioni di Luigi Di Maio al PD : “Taglio parlamentari e rispetto per Giuseppe Conte” : Con una intervista al Corriere della Sera, Luigi Di Maio parla delle trattative per la formazione del nuovo governo con il Partito Democratico e ribadisce: "Non me ne importa nulla della poltrona. Non penso a questo, penso come ogni eletto e attivista M5S a tagliare 345 parlamentari". E chiede "rispetto" per il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte.Continua a leggere

Luigi Di Maio - la telefonata con Nicola Zingaretti : "Dobbiamo vederci assolutamente". Al via l'inciucio : Nicola Zingaretti telefona a Luigi Di Maio dopo il vago discorso a ridosso delle consultazioni al Quirinale. Il segretario del Nazareno adesso accelera le trattative e chiede al vicepremier un incontro immediato, prima ancora di quello che dovranno intrattenere gli sherpa dei rispettivi partiti. "Do

Luigi Di Maio dopo le consultazioni di Mattarella : "Mai temuto il voto - ecco le dieci condizioni" : Luigi Di Maio, assieme ai Cinque Stelle, è uscito dalle consultazioni al Quirinale. "Aperta l'8 agosto, questa crisi ha messo a repentaglio molte riforme tra cui Quota 100. All'attenzione del Capo dello Stato abbiamo portato le nostre paure. Rischiamo di riportare il Paese alla crisi del 2008. Il Mo