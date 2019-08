Il cartello per il bagno divide in donne | uomini e gay Polemiche in Cilento

cartello tra operatori? Dobbiamo aspettare ancora alcuni mesi per saperne di più : AGCM ritiene di aver bisogno di altro tempo, in modo da garantire anche l'esercizio del diritto alla difesa, in merito al presunto Cartello tra gli operatori telefonici. L'articolo Cartello tra operatori? Dobbiamo aspettare ancora alcuni mesi per saperne di più proviene da TuttoAndroid.

Luke Perry - il figlio scala un cartellone (per una tenera foto con papà) : Shannen Doherty, le foto per ricodare Luke PerryShannen Doherty, le foto per ricodare Luke PerryShannen Doherty, le foto per ricodare Luke PerryShannen Doherty, le foto per ricodare Luke PerryC’erano i due protagonisti, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, il volto femminile, Margot Robbie, e gran parte del cast. Alla première losangelina di «C’era una volta a…Hollywood», l’ultimo film di Quentin Tarantino, il grande assente è stato Luke Perry, ...

Porto Empedocle dichiara lutto cittadino per Camilleri - ma il cartello è pieno di errori : Porto Empedocle, paese siciliano che ha dato i natali ad Andrea Camilleri, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell'amato scrittore e intellettuale. Ma nel manifesto diffuso dal Comune ci sono gravi errori di ortografia. I fan del papà di Montalbano insorgono sul web. E la sindaca incolpa la tipografia.Continua a leggere

"Chiuso per tramonto incombente". Il cartello del libraio è romantico : Il tramonto, si sa, è un momento da godere a pieno. A maggior ragione al mare. Siamo ad Acciaroli, in Cilento. E il libraio della piccola frazione del comune di Pollica, in provincia di Salerno, espone un cartello romantico ed essenziale: “Chiuso per tramonto incombente (torno subito)”. Un avviso per i clienti, come a dire: “scusate, c’è qualcosa di più importante”.Il libraio si chiama Paolo ...