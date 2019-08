GTA 5 di nuovo in testa nella classifica italiana

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Grand Theft Auto 5 è stato un successo incredibile e, nonostante il gioco sia uscito da qualche anno, non ne vuole sapere di abbandonare i vertici della.I dati di vendita più recenti per il mercato italiano ci mostrano GTA 5 diindavanti a Crash Team Racing Nitro-Fueled e Minecraft PS4 Edition.Da notare il ritorno in top 10 di Red Dead Redemption 2, al trentesimo posto la scorsa settimana, e di Need For Speed Rivals che, dalla posizione 114, è tornato al decimo posto.Leggi altro...

