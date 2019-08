Governo - M5S : veto Pd su Conte sta per cadere. Vertice con Di Maio-Zingaretti e il premier alle 21 : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Nuovo incontro tra Pd e M5s alle 21. Ancora nessun accordo sul capo del Governo : Il nodo della premiership per risolvere la crisi di governo non si è Ancora sciolto. Pd e M5s avranno un Nuovo incontro alle 21. Lo si apprende da fonti Pd. All'incontro delle 21 parteciperanno Giuseppe Conte, appena tornato dal G7 di Biarritz, e Luigi Di Maio per M5s, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando per il Pd. alle 18 si era svolto un incontro tra Zingaretti e Di Maio, concluso dopo venti minuti senza dichiarazioni.

Reddito di cittadinanza e concorso navigator - cosa accade col Governo M5S-Pd : Reddito di cittadinanza e navigator, cosa accade col governo M5S-Pd Il Reddito di cittadinanza è una misura attiva da aprile 2019 che, secondo il percorso disegnato dal governo Conte, ha come finalità la ricerca di un nuovo lavoro per chi non ne ha e per chi lo ha perso. Prevede tra le tante novità il coinvolgimento di una figura di nuova istituzione – chiamata navigator – e individua compiti affidati ai centri per l’impiego ...

Governo - Centinaio a M5S : pronti ad accordo di legislatura - Zingaretti : «Discontinuità sulla squadra». Direzione Pd domani alle 18 : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

?Meloni : «Governo M5S-Pd sarebbe un ladro in casa della democrazia» : Prende la parola Giorgia Meloni. «L'unico che ha detto la verità è stato Matteo Renzi quando ha detto di andare avanti con il governo M5S-Pd» per non perdere...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - vertice alle 18 a Palazzo Chigi : Governo Pd-M5s - la stretta decisiva : Si stanno dirigendo a Palazzo Chigi: alle 18 Luigi Di Maio, lasciato il vertice del M5s, incontrerà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Bocche cucite sia fuori dalla casa di Pietro Dettori (dove si è riunito lo stato maggiore grillino) e dal Nazareno, da dove però filtra una netta apertura nella

C’è l’accordo sul Conte bis : da PD e M5s via libera a Governo con tutti i big : C'è l'accordo fra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, via libera al Conte bis, o meglio, al Conte 2.0: un esecutivo retto da un patto politico chiaro, con un programma condiviso. Da sciogliere gli ultimi nodi sui nomi, ma con molte certezze: il governo sarà politico e i big del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico saranno dentro. E il segretario del PD chiama Conte.Continua a leggere

Governo M5S-Pd - Ricolfi : 'Trafficanti di uomini tifano per esecutivo giallorosso' : I rumors raccontano come, al momento, il Movimento Cinque Stelle avrebbe scelto (ancora) Giuseppe Conte come nuovo premier. Una condizione da dettare al Pd che si coniuga alle dichiarazioni del presidente dimissionario che ha chiuso le sue porte ad un suo nuovo impegno in un esecutivo gialloverde. L'unico orizzonte destinato a scongiurare le elezioni sarebbe quello di un sodalizio giallorosso. Ai microfoni di Quotidiano.net il sociologo Luca ...

Governo - ministro Locatelli : “Esecutivo Pd-M5s e Lega all’opposizione? Spero che il popolo insorga il prima possibile” : “Ci auguriamo che il popolo insorga il prima possibile”. A pronunciare queste parole è stata Alessandra Locatelli, ministro della Famiglia in carica, durante un incontro a Palermo con alcune associazioni che si occupano di fragilità e disabilità. L’ex assessore leghista al comune di Como, nominata nell’Esecutivo il 4 luglio scorso, ha parlato dell’eventualità che “la Lega vada all’opposizione e si formi ...

Governo - contatti Di Maio-Zingaretti : incontro in serata. Ore decisive - vertice M5S a Roma : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

Governo - lo Stato maggiore del M5s riunito in una abitazione privata a Roma con Di Maio e Casaleggio : Lo Stato maggiore del Movimento 5 stelle è riunito in una abitazione privata del centro di Roma. Sono ore decisive per l’eventuale formazione del Governo giallorosso e i vertici M5s hanno deciso di riunire i vertici per decidere le prossime mosse ed elaborare una strategia che sia il più possibile condivisa. Non c’è Beppe Grillo, ma sono presenti il capo politico Luigi Di Maio e il figlio del cofondatore del Movimento Davide ...