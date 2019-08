Final Fantasy 8 supera quota 9 | 5 milioni di unità vendute

OCTOPATH TRAVELER arriva in Final Fantasy BRAVE EXVIUS con contenuti a tema : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato il primo evento in collaborazione tra il gioco per dispositivi mobile FINAL FANTASY® BRAVE EXVIUS® e il premiato RPG, OCTOPATH TRAVELER™. Da oggi fino al 5 settembre, i giocatori potranno passare gli ultimi giorni dell’estate evocando i loro personaggi preferiti del gioco, tra cui Primrose, Olberic, Therion e Tressa, affrontando un raid di durata limitata e guadagnando delle ...

Gamescom 2019 : Final Fantasy VII Remake - prova : Passano i mesi, passano gli anni, ma le emozioni e l'aspettativa dietro il Remake della leggendaria settima Fantasia Finale non accennano a smorzarsi. Il director Tetsuya Nomura ha già discusso negli scorsi mesi come, secondo lui, il progetto sia stato "annunciato troppo presto": anche e soprattutto a causa delle forti voci di corridoio che avevano iniziato a girare, il rischio di leak era diventato troppo alto e per questa ragione l'azienda ha ...

Il remake di Final Fantasy 7 torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay off-screen : L'attesissimo Final Fantasy 7 remake è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 ed è tornato a mostrarsi in azione in un video gameplay.Per la precisione, si tratta di un filmato di gameplay off-screen di 16 minuti tratto dalla demo giocabile alla fiera di Colonia. Prima di lasciarvi alla visione del video, vi riportiamo la descrizione ufficiale del gioco via PS Store:Leggi altro...

Final Fantasy VIII Remastered uscirà il 3 Settembre : Square Enix ha annunciato oggi che l’amatissimo RPG Final Fantasy VIII Remastered uscirà il 3 Settembre 2019 in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e STEAM . Final Fantasy VIII Remastered celebra il suo 20° anniversario portando il celebre RPG sulle piattaforme moderne con una grafica rinnovata che fa risplendere i personaggi del gioco come mai prima d’ora. I giocatori si metteranno ...

Final Fantasy VIII Remastered : annunciata la data di uscita - ecco otto minuti di gameplay : Durante la Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer per Final Fantasy VIII Remastered in cui viene annunciata la data di uscita. Si tratta di pochi giorni, infatti il gioco sarà disponibile a partire dal 3 settembre, per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Questo è l'ultimo gioco Final Fantasy originario di PlayStation che doveva ancora essere rimasterizzato e rilasciato in HD, con Final Fantasy VII e Final Fantasy IX già aggiornati ...

Final Fantasy 7 Remake domina la classifica di giochi più attesi dai lettori di Famitsu : La popolare rivista giapponese Famitsu ha da poco pubblicato la classifica relativa ai giochi più attesi dai suoi lettori ed ancora una volta, troviamo in testa Final Fantasy 7 Remake con ben 1.113 voti.Al secondo posto troviamo invece (con una differenza molto marcata) Project Sakura Wars che ha totalizzato 766 voti. Al terzo posto spunta poi la versione per Nintendo Switch di Dragon Quest 11. Il quarto e quinto posto sono occupati dai giochi ...

Final Fantasy 7 Remake sarà innovativo come un gioco inedito della serie : Square Enix ha recentemente affermato che realizzare Remake è molto più difficile che realizzare giochi originali ed è facile capire perché. Soprattutto quando si tratta di amati classici, i Remake affrontano sempre alcune domande difficili: bisognerebbe attenersi al materiale originale il più possibile, o bisognerebbe provare a inserire le proprie idee rischiando di distaccarsi troppo dal titolo di partenza?Final Fantasy 7 Remake sta cercando ...

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Final Fantasy VII Remake : il settore 8 si mostra in nuove immagini : Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su Final Fantasy VII Remake allora forse vi interesserà sapere che Square Enix ha da poco pubblicato un paio di nuove immagini circa l'attesissimo gioco di ruolo giapponese.Le immagini (che potete trovare qui sotto) mostrano l'indimenticabile settore 8 di Midgar, prima nella sua versione concept art e successivamente come appare nel gioco. A giudicare dalle due immagini sembra proprio che il ...

La grafica di Final Fantasy 7 Remake in nuove immagini da PS4 : Final Fantasy 7 Remake è un po' un sogno che si avvera. Non solo per i fan della saga ruolistica di casa Square Enix, che non vedono l'ora di rivivere quello che è considerato da molti il capitolo meglio riuscito dell'intero franchise, ma anche per gli appassionati di GDR più in generale, che potranno Finalmente godersi quello che promette di essere un titolo destinato a lasciare il segno. Titolo che, come già saprete, debutterà con il primo ...

Final Fantasy VII Remake : una nuova immagine e una concept art ci mostrano Cloud e il celebre Shinra Building di Midgar : Square Enix ha pubblicato un nuovissimo screenshot e una concept art per l'atteso Final Fantasy VII Remake.L'account Twitter ufficiale del gioco ha condiviso una nuova concept art che mostra il famigerato Shinra Building di Midgar e uno screenshot in-game che mostra Cloud nel quartier generale."La Shinra Power Company ha preso piede nel mondo di FF7R dopo aver visto una rapida crescita a causa della raccolta dell'energia Mako", si legge nel ...

Final Fantasy XIV è diventato il migliore MMO sul mercato - editoriale : Con l'avvento di Shadowbringers, ultima espansione ad entrare nella famiglia di Final Fantasy XIV, il team guidato da Naoki Yoshida ha raggiunto una serie di incredibili traguardi. Nel 2019, non esiste titolo che sia stato meglio recepito da parte dell'utenza: tanto nelle versioni PC quanto in quelle PS4, infatti, la nuova costola dell'MMO targato Square-Enix si è piazzata in vetta a tutte le classifiche di preferenza, scavalcando colossi come ...

Final Fantasy 12 The Zodiac Age : gli sviluppatori svelano alcuni dettagli : Final Fantasy 12 The Zodiac Age è la versione rimasterizzata di uno dei capitoli più amati dell'intero franchise di Final Fantasy, ovvero Final Fantasy 12, uscito per PlayStation 2 nell'ormai lontano 2007 (per lo meno nel mercato europeo).Ebbene, gli sviluppatori hanno registrato un curioso filmato nel quale raccontano la storia dietro allo sviluppo dell'amato titolo. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli ...

Final Fantasy XIV Online : Shadowbringers - recensione : Esistono due tipi di "veri fan di Final Fantasy": chi ha giocato e amato Final Fantasy XIV Online e chi non sa cosa si sta perdendo. Provocazioni a parte, la quattordicesima fantasia Finale di Square Enix ha attraversato momenti molto bui a partire dall'ormai lontano 2010 e nel corso dei primi anni di lancio, per poi tornare a nuova vita grazie a una ristrutturazione radicale, con la pubblicazione nel 2013 di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, ...