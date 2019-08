Crisi di governo | il silenzio dei leader e l’ultimatum del quirinale che s’avvicina

Crisi di governo - da Conte a Minniti : tutti i nomi del nuovo esecutivo Pd-M5S : Giornata decisiva nella trattativa Pd-M5S: in queste ore l'ipotesi più accreditata è che sia proprio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a guidare il nuovo governo giallo rosso, così come richiesto da Di Maio. Ma in cambio alcuni ministeri chiave potrebbero andare ai dem. Al Viminale potrebbe tornare Marco Minniti, e nella squadra potrebbe esserci anche Alessandro Di Battista.Continua a leggere

Crisi governo - l’on. Giorgia Meloni (FdI) : una raccolta firme per tornare al voto ed impedire un governo M5s-Pd : La Crisi di governo dai risvolti imprevedibili come non mai a differenza delle Crisi precedenti. Come si evince dalle dichiarazioni

Anticipo Tfs statali - pagamento rinviato : cosa si rischia con Crisi di governo : Anticipo Tfs statali, pagamento rinviato: cosa si rischia con crisi di governo Si parla ancora di Anticipo Tfs per i dipendenti statali che usciranno dal mondo del lavoro usufruendo di Quota 100. Nel decreto che contiene Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, infatti, si stabilisce anche che i dipendenti statali che vanno in pensione con la nuova misura di pensione anticipata, potranno ricevere una parte del Trattamento di fine servizio (fino ...

Crisi di governo - me li vedo tutti a una riunione di condominio. Chissà cosa salverebbero dal palazzo in fiamme : Mi sta simpatico Giuseppe Conte. M’è sempre sembrato uno cascato dal letto. Tipo quei figli che devono andare a scuola, ma ti chiedono di dormire altri cinque minuti, poi scivolano fuori dalle lenzuola e si rialzano sul pavimento per barcollare fino al gabinetto. Pure Zingaretti mi sta simpatico. Chissà come se lo passano il capodanno in famiglia. Lui e il fratello senza la zeppola. Chissà se lo prendevano in giro a scuola. Chissà se facevano il ...

Crisi di governo - Boccia : “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” : “Se si vuole svolta si trova soluzione sui nomi. M5s deve aver fiducia in Zingaretti”. Così Francesco Boccia, intervenuto al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle L'articolo Crisi di governo, Boccia: “Se si vuole una svolta la soluzione sui nomi si trova. M5s deve aver fiducia in Zingaretti” proviene da Il Fatto ...

Sergio Mattarella si è convinto : la Crisi di governo è arriva a una svolta decisiva. Asse Pd-M5s vicinissima : Sergio Mattarella si è quasi convinto: l'Asse M5s-Pd sta per nascere. Il nodo resta comunque quello del premier. Con i grillini che insistono su Conte e con i democratici che invece lo escludono e pretendono "discontinuità" altrimenti si avrebbe "un rimpastone". E così l'unica alternativa sarebbe un

Crisi - 24 ore per un governo : avanza il Conte bis - ma Salvini "spera" nel voto su Rousseau : Zingaretti verso il sì a un ritorno di Conte, con passo indietro di Di Maio. Mattarella attende segnali chiari. Nel M5s...

Sondaggi elettorali : dati politici Crisi Governo/ 58% crede in crollo Lega : e FdI.. : Sondaggi politici, intenzioni di voto elettorali post-crisi di Governo: credibilità Salvini crolla per il 58%, intanto altro 'boom' di Giorgia Meloni

Governo - Salvini paga la Crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone del vecchio governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...

Crisi di governo - Morassut (Pd) : “Conte 2? Serve una svolta - non un semplice pit stop” : Il Pd dice no al Conte bis “perché per fare un nuovo governo Serve una svolta, nel programma e nei nomi, e non un semplice pit stop“. Lo ha detto Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, giungendo nella sede del partito, dove oggi si riuniscono i sei tavoli per definire il programma L'articolo Crisi di governo, Morassut (Pd): “Conte 2? Serve una svolta, non un semplice pit stop” proviene da Il Fatto ...

Crisi di governo - la diretta tv fa il record di ascolti. Altro che invasione social : La tv e il video si sono ripresi alla grande la scena politica grazie alla Crisi di governo trasmessa dal Senato nel pomeriggio del 20 agosto. Numeri e ascolti da capogiro, con la prima rete Rai a guidare di gran lunga la classifica con oltre il 21% di share, cui vanno aggiunti i quasi 12 punti dello speciale de La7: insomma un terzo di quelli che erano davanti alla tv ha seguito gli interventi dei leader dalla diretta del piccolo ...

Crisi di governo - Cuperlo a In Onda (La7) : “Discussione con il M5s? Tentiamo fino all’ultimo - non rinuncio a essere ottimista” : “Tentiamo fino all’ultimo, non rinuncio a essere ottimista sull’esito”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, ospite degli studi di In Onda estate (su La7) parlando della trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per un nuovo governo. L’esponente dem, componente della Direzione nazionale del partito, si è detto convinto “che ci siano le condizioni” ma, ha anche aggiunto, “se questo tentativo non andrà in porto ...

Roberto Il Baffo al Ministero dello Sviluppo economico? L’inarrestabile voglia di ridere (per non piangere) sulla Crisi di governo : Forse non è «la più pazza del mondo» (superata da certi pasticci passati in centro-America), ma di sicuro è la più spassosa. Ispiratrice di battute più di Sanremo, soggetto di meme più di Game of Thrones e aguzzatrice d’ingegno più della necessità, la crisi di governo ci ha ricordato due bisogni tanto umano quanto primordiali: uno, ridere per non piangere. Due, “vendicarci” di quelli là. Perché è in quei pochi giorni in cui li vediamo senza ...