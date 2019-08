Bandai Namco non è interessata ad accordi di esclusività con Epic Games Store

Secondo Bandai Namco i servizi in abbonamento sono una "minaccia" : Il modello di abbonamento per i servizi ha visto un'esplosione nel settore negli ultimi anni. Da Xbox Game Pass e Stadia - che diventeranno entrambi i principali attori del mercato nei prossimi anni - a publisher come EA e Ubisoft che aprono i propri servizi in abbonamento, il modello di business è chiaramente un obiettivo per alcune importanti aziende del settore.Una compagnia che non rientra tra queste, tuttavia, è Bandai Namco. In effetti, ...

EVO 2019 : Tutti gli annunci di Bandai Namco : Nel corso di EVO 2019 a Las Vegas, Bandai Namco Entertainment Inc. ha svelato una serie di annunci relativi a TEKKEN 7, DRAGON BALL FighterZ e SOULCALIBUR VI, inclusi nuovi personaggi e mosse che saranno parte del Season Pass 3 di TEKKEN 7, le informazioni sulle finals del TEKKEN World Tour, un nuovo personaggio per DRAGON BALL FighterZ e diversi DLC per SOULCALIBUR VI tra cui un nuovo ...

Bandai Namco apre una nuova compagnia focalizzata su contenuti mobile : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato la creazione a Barcellona di una nuova compagnia, Bandai Namco mobile, che si focalizzerà sullo sviluppo e il marketing di mobile entertainment al di fuori del mercato asiatico.Concentrandosi sul sempre crescente business mobile all'interno della Network Entertainment Unit, parte del gruppo Bandai Namco, la nuova azienda unificherà gli sforzi legati allo sviluppo e marketing mobile non ...

Bandai Namco svela Tori - l'ecosistema pensato per il divertimento dei bambini : Bandai Namco oggi ha svelato Tori, un ecosistema creativo e originale, che permette alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni e oltre di divertirsi in maniera interattiva, incoraggiando in loro creatività, collaborazione e pensiero critico.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Namco per tutti i dettagli:Leggi altro...

The Dark Pictures Anthology Man of Medan : Bandai Namco parla del Mulitplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure. Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da Bandai Namco Entertainment Europe, includeranno due modalità ...

Bandai Namco annuncia ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 4 : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, il nuovo capitolo della serie ONE PIECE: PIRATE WARRIORS, un gioco action-adventure basato sul classico di Shonen Jump ONE PIECE. Il titolo sarà disponibile nel 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 include le più recenti storie, personaggi e luoghi dall’anime di ...