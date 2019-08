Treviso | la piazza si trasforma in un bordello a cielo aperto Scandalo in provincia

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Case chiuse ricostruite come all' epoca del loro splendore, per rievocare "il mestiere più antico del mondo", quando i portoni di questi bordelli si trovavano accanto a quelli delle botteghe di artigiani, ormai quasi scomparse... E poi spettacoli burlesque, eseguiti mentre si mangia rigorosamente, u

TREVISOEVENTI : - TREVISOEVENTI : - MarieBarcelos : Il grande pattinaggio torna in Piazza dei Signori: spettacolo sotto le stelle -