Motogp | sorpresa a Silverstone | Rins beffa Marquez sul traguardo

Motogp - GP Repubblica Ceca 2019 : gara bagnata a Brno! La pioggia arriva a sorpresa - si corre sull’acqua : Il GP di Repubblica Ceca si correrà sotto la pioggia! Incredibile sorpresa a un’ora dal via della gara valida per il Mondiale MotoGP, durante la premiazione della Moto2 (vittoria di Alex Marquez davanti a Di Giannantonio e a Bastianini) l’acqua ha fatto capolino a Brno e caratterizzerà la prova della classe regina che scatterà alle ore 14.00. Le previsioni meteo non avevano messo in conto questo scroscio che invece è arrivato e sarà ...