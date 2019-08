LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | batterie 25 agosto | bene il quattro

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Nella prima run ruggisce l’austriaca Magdalena Lobnig (8.0:07.31) davanti alla namibiana Diekmann (8:11.86) e alla norvegese Madsen (8:16.05). 16.23 Si sono aperte lerelative al singolo donne. 16.19 Svetta la Cina in acqua 2: Liu/Zhang stampano un convincente 6:31.11 per bruciare Svizzera (6:35.10) e Sudafrica (6:43.70). 16.17 Spazio all’ultima heat del due di coppia. 16.14 Chiudono definitivamente in terza piazza i ragazzi tricolore (6:33.08). A finire davanti a tutti è la Gran Bretagna di Collins e Thomas (6:28.53), seconda la Francia (6:30.54). Infimo/Venier ai quarti. 16.12 Si passa ai 1500: Infimo/Venier ancora terzi. Prima Gran Bretagna, seconda Francia. 16.10 Torniamo in acqua con gli azzurri che sono terzi a metà della loro fatica. 16.09 Risultati della quarta serie: tagliano il traguardo per primi ...

