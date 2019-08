Il Pd si riunisce al Nazareno per lavorare al programma del governo con il M5S

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 25 agosto 2019) Il Partito Democratico è al lavoro suldi. Mentre si susseguono i botta e risposta tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sul nome del presidente del Consiglio, e i renziani assicurano il loro sostegno anche in caso di Conte bis, alsono iniziati i lavori dei sei tavoli che si occuperanno dei dossier da mettere a disposizione del segretario Dem nella trattativa per la formazione dell’esecutivo con Giuseppe Conte. Nella sede nazionale del Pd sono presenti i membri della segreteria e i capigruppo di Camera e Senato.Leggi anche... "Non accettiamo veti". M5s pronto a chiudere il confronto col Pd se resta il no su Conte "E' sbagliato il veto su Conte"

