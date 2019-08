Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) Resta stretto, per ora, il sentiero della trattativa tra Pd e M5s per la formazione di un governo giallorosso, anche se da Biarritz le parole di Giuseppesembrano dare fiato a chi, all'interno dei Dem, non chiude a prescindere a un-Bis. La questione della conferma di Giuseppea Palazzo Chigi, posta da Luigi di Maio nella cena a sorpresa di ieri sera col segretario Dem Nicola Zingaretti, sembra dunque permanere l'ostacolo principale all'accordo tra le due forze e un potenziale terreno di attrito coi. Ad Amatrice, dove era presente nelle vesti di governatore del Lazio alla commemorazione per il terzo anniversario del sisma, Zingaretti ha ribadito quanto affermato ieri dopo il faccia a faccia con Di Maio, tenendo il punto sul 'no' albis e chiedendo alla controparte un governo "in discontinuità" con quello gialloverde. Fatta eccezione per il nome del ...

fisco24_info : Il Pd mantiene il veto su Conte, ma i renziani non sono contrari: Resta stretto, per ora, il sentiero della trattat… -