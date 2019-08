Golf | Fedex Cup – Fulmine su un albero all’East Lake GC | feriti 6 spettatori VIDEO

Fulmine colpisce campo da Golf durante gara della FedEx Cup - feriti 6 spettatori [VIDEO] : Sei persone ferite, ma secondo i bollettini medici nessuna sarebbe in pericolo di vita, nel corso del terzo giro del Tour Championship, gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 e della FedEx Cup, che si sta svolgendo all’East Lake GC (par 72) di Atlanta, in Georgia. Il maltempo ha costretto gli organizzatori alla sospensione del gioco attorno alle 16,15, ora locale, e poco dopo un Fulmine ha colpito un albero tra le buche 15 e 16 sotto il ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : si conclude la caccia alla FedEx Cup. Justin Thomas parte davanti a tutti : East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia. Qui, dal 2004, si decidono le sorti del torneo più importante, dopo i Major, del circuito PGA: il Tour Championship. Dal 2007, esso rappresenta anche l’atto conclusivo dei playoff della FedEx Cup, il cui vincitore si porta a casa un premio in denaro ragguardevole: 15 milioni di dollari. Il format di gara, quest’anno, cambia rispetto alle precedenti edizioni, anche per evitare scene come quella ...

Golf - il Tour Championship assegna i 15 milioni della FedEx Cup : assenti Molinari e Tiger Woods : Trenta i concorrenti rimasti in corsa con Justin Thomas, nuovo leader dopo il successo nel BMW Championship e vincitore della FedEx nel 2017 Volata finale verso i 15 milioni di dollari di primo premio della FedEx Cup, su un montepremi totale di 60 milioni di dollari, che saranno assegnati al vincitore del Tour Championship (22-25 agosto), gara conclusiva del PGA Tour 2018-2019 in programma all’East Lake GC di Atlanta, in Georgia. Termina, ...

Golf – BMW Championship : Justin Thomas si aggiudica la vittoria ed il primato di FedEx Cup - out Molinari e Woods : A Justin Thomas titolo e primato FedEx Cup, out Francesco Molinarti e Tiger Woods. Il torinese e l’ex numero uno mondiale non parteciperanno al Tour Championship, torneo finale FedEx Justin Thomas è tornato al successo dopo un anno imponendosi con 263 (65 69 61 68, -25) nel BMW Championship e salendo in vetta alla classifica della FedEx Cup alla vigilia dell’ultima gara che chiude la stagione del PGA Tour, il Tour Championship (22-25 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas non trema nel secondo atto della FedEx Cup. Suo il BMW Championship! : Dopo aver ipotecato la vittoria con un superbo terzo round, Justin Thomas non cede alla pressione ed amministra il cospicuo vantaggio nell’ultimo e decisivo atto del BMW Championship. La seconda kermesse della FedEx Cup sorride dunque alla stella americana, che chiude con lo score finale di -25 (263 colpi). Ben 3 le lunghezze di margine sul connazionale Patrick Cantlay, il quale precede di 2 colpi il giapponese Hideki Matsuyama, tra i ...

Golf - Fedex Cup – Thomas e Kokrak al vertice - in bassa classifica Woods e Francesco Molinari : Thomas e Kokrak al vertice della Fedex Cup, in bassa classifica Tiger Woods e Francesco Molinari: l’azzurro e l’ex numero uno mondiale devono cambiare passo per poter puntare al jackpot di 15 milioni di dollari Francesco Molinari, 59° con 72 (par) colpi, e Tiger Woods, 50° con 71 (-1), hanno iniziato in bassa classifica il BMW Championship, la seconda delle tre gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 ...

Golf – FedEx Cup : Francesco Molinari e Woods a caccia di un posto nella gara finale : Francesco Molinari e Woods necessitano di un’ottima prestazione per entrare tra i primi trenta della graduatoria a punti e disputare la prossima settimana il Tour Championship, che assegnerà il jackpot di 15 milioni di dollari Francesco Molinari scende in campo nel BMW Championship (15-18 agosto), al Medinah CC di Medinah nell’Illinois, la seconda delle tre gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni ...

Golf – FedEx Cup : Woods si ritira dal Northern Trust - Johnson all’attacco : FedEx Cup: nel Northern Trust attacca Johnson, 66° Francesco Molrinari, ritirato Woods Dustin Johnson, numero due mondiale, è il nuovo leader con 130 (63 67, -12) colpi del Northern Trust, che si sta svolgendo sul percorso del Liberty National GC (par 71), a Jersey City nel New Jersey, dove Francesco Molinari è 66° con 141 (69 72, -1) e dove Tiger Woods è stato costretto al ritiro per problemi fisici. Nel primo dei tre tornei ...

Golf - PGA Tour 2019 : il Northern Trust lancia la corsa alla FedEx Cup. Francesco Molinari sfida i 124 migliori sul circuito americano : Comincia il tempo dei playoff della FedEx Cup, ed il primo dei tre tornei che si giocano per conquistarla passa dal 2017 sotto il nome di The Northern Trust, dopo esser stato conosciuto per anni come Westchester Classic e, per ragioni di sponsor, come Barclays. Dal 2007 questo appuntamento fa parte dei playoff della FedEx, ed è dunque soggetto a una particolarità: vi partecipano i 125 migliori giocatori nella specifica classifica (che in questo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brandt Snedeker difende il titolo al Wyndham Championship - ultimo torneo prima dei playoff per la FedEx Cup : Torna in scena questa settimana il PGA Tour, stavolta senza alternate events. Si disputa il Wyndham Championship, che dal 2008 è tornato a disputarsi al Sedgefield Country Club dopo trent’anni a Forest Oaks. Detiene il titolo Brandt Snedeker, l’anno scorso vincitore su Webb Simpson e sul taiwanese C.T. Pan. Il maggior numero di successi appartiene a Sam Snead, che ne ottenne otto tra il 1938 e il 1965. Hanno vinto anche Davis Love ...

Golf – WGC-FedEx St. Jude Invitational : Koepka senza rivali nel Tennessee - l’americano rafforza la sua leadership mondiale : Il Golfista statunitense ha ricevuto un assegno di 1.745.000 dollari su un montepremi di 10.250.000 Brooks Koepka ha rafforzato la sua leadership mondiale vincendo con 264 (68 67 64 65, -16) colpi il WGC-FedEx St. Jude Invitational, terzo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships disputato al TPC Southwind di Memphis (par 70) nel Tennessee. Con un gran 65 (-5, cinque birdie) ha rapidamente messo fuori gioco Rory McIlroy, ...

Golf - WGC FedEx-St. Jude Invitational 2019 : Brooks Koepka colpisce ancora e trionfa a Memphis davanti a Webb Simpson : Brooks Koepka non si ferma più: dopo aver tenuto una media risultati altissima nei Major (secondo, primo, secondo e quarto posto), il numero 1 del mondo fa suo anche l’ultimo appuntamento del WGC, il FedEx-St. Jude Invitational di Memphis, con uno score di -16 e una superiorità evidente sul resto del field. Con questa vittoria, Koepka allarga il divario nei confronti della seconda posizione sia nel ranking mondiale che nella classifica ...

Golf – WGC-FedEx St-Jude Invitational : McIlroy attacca - risponde Koepka : WGC-FedEx St-Jude Invitational: attacca McIlroy, risponde Koepla. Il nordirlandese leader con un colpo di vantaggio sul numero uno mondiale. Terzo Fitzpatrick Si preannuncia un gran finale nel WGC-FedEx St. Jude Invitational, terzo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships in svolgimento al TPC Southwind di Memphis (par 70) nel Tennessee, dove Rory McIlroy, numero tre mondiale, con un deciso attacco sottolineato da un 62 ...