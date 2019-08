Crisi di governo | la diretta tv fa il record di ascolti Altro che invasione social

Crisi di governo - Cuperlo a In Onda (La7) : “Discussione con il M5s? Tentiamo fino all’ultimo - non rinuncio a essere ottimista” : “Tentiamo fino all’ultimo, non rinuncio a essere ottimista sull’esito”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, ospite degli studi di In Onda estate (su La7) parlando della trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per un nuovo governo. L’esponente dem, componente della Direzione nazionale del partito, si è detto convinto “che ci siano le condizioni” ma, ha anche aggiunto, “se questo tentativo non andrà in porto ...

Roberto Il Baffo al Ministero dello Sviluppo economico? L’inarrestabile voglia di ridere (per non piangere) sulla Crisi di governo : Forse non è «la più pazza del mondo» (superata da certi pasticci passati in centro-America), ma di sicuro è la più spassosa. Ispiratrice di battute più di Sanremo, soggetto di meme più di Game of Thrones e aguzzatrice d’ingegno più della necessità, la crisi di governo ci ha ricordato due bisogni tanto umano quanto primordiali: uno, ridere per non piangere. Due, “vendicarci” di quelli là. Perché è in quei pochi giorni in cui li vediamo senza ...

Crisi di governo - a che punto è la trattativa fra Pd e Movimento 5 Stelle : Accantonato il taglio dei parlamentari, su cui appare possibile trovare un accordo, restano due i punti su cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio non trovano un accordo: il nome del prossimo Presidente del Consiglio e il ruolo dei ministri uscenti del governo Conte. E la Lega resta sullo sfondo con la carta Di Maio per Palazzo Chigi.Continua a leggere

L’astronauta Paolo Nespoli : “andare nello Spazio ci rende uomini migliori - l’Italia è un tesoro”. E sulla Crisi di Governo : “alcuni politici li manderei lassù per sempre” : “Andare fuori dalla Terra ti fa diventare e ti fa sentire un terrestre migliore!”. E’ quanto ha dichiarato ieri all’AdnKronos l’astronauta italiano Paolo Nespoli, presente al Meeting di Rimini, dopo tre missioni nello Spazio a bordo dello Shuttle nel 2007 e della Soyuz nel 2010 nonché nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2017. “Lo Spazio dà possibilità di vedere il pianeta da fuori, con centinaia se non ...

Crisi di governo e trattativa M5s-Pd - gli analisti finanziari scommettono sul voto anticipato : Gli analisti di mercato scommettono sul voto anticipato. Per Goldman Sachs il governo giallo-rosso non è «lo scenario base»: «più probabile» il ricorso alle urne. Oxford Economics è più ottimista sul governo Pd-M5S ma, dice, durerebbe meno di un anno. Rabobank sottolinea che M5S nasce come «specific

Crisi di governo - il Pd si spacca su Conte : sì di Renzi e veto di Zingaretti (che gioca la "carta Fico") : Formalmente, il confronto prosegue. Prova ne è che oggi pomeriggio, alle 15, si riuniranno i sei «tavoli di lavoro» del Pd per «verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura» con M5S. Eppure più passano le ore, più i dubbi del Nazareno sulle reali intenzioni dei grillini aum

La fede calcistica dei protagonisti della Crisi di governo - alla prima di campionato : Renzi incontra Di Maio, Salvini rischia in Friuli, Conte e Zingaretti d'amore e d'accordo per un futuro giallorosso. Non si tratta degli ennesimi colpi di scena di una crisi che già si è guadagnata la palma della più pazza della storia repubblicana, ma dei possibili corto circuiti con uno degli eventi più attesi dagli italiani. Oggi, infatti, ha preso il via un campionato di calcio che gli addetti ai lavori vogliono più equilibrato degli ...

Governo : Berlusconi - ‘preoccupato da piega presa da Crisi’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di Governo”. Si legge in una nota di Silvio Berlusconi. “Ancora una volta le diverse forze politiche e le diverse correnti all’interno dei partiti mettono in atto spregiudicati tatticismi, preoccupate più del proprio destino che del destino degli italiani. Questo ...

Crisi - Zingaretti : “Abbiamo chiesto un governo in discontinuità con il precedente - nulla di personale. Serve una nuova fase politica” : “Mi auguro non esista l’ipotesi del doppio forno“. Lo ha ribadito il segretario Pd Nicola Zingaretti daAmatrice per il terzo anniversario del terremoto: “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo ...

Crisi di governo - anche il Vaticano segue con interesse. Ma qualcuno confonde il dialogo con il tifo : anche Oltretevere si segue con grande interesse l’evolversi della Crisi di governo. È noto che Papa Francesco non ama l’interventismo ecclesiale a gamba tesa nel dibattito politico. Quel modo di affrontare le vicende tanto caro, invece, agli ex presidenti della Cei, i cardinali Camillo Ruini e Angelo Bagnasco, e anche all’ex segretario dei vescovi italiani, monsignor Nunzio Galantino. Quello stesso interventismo che ha segnato gli anni in cui il ...

Crisi di governo - Zingaretti chiama discontinuità il veto su Conte. Ma sembra paura : Se la logica ha ancora un senso c’è una cosa che vorremmo capire. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sostiene di aver messo un veto su Giuseppe Conte premier non per una questione riguardante la persona, ritenuta anzi eccellente, ma perché l’eventuale nuovo governo deve nascere nel segno “della discontinuità”. In un’intervista a il Messaggero lo stesso Zingaretti spiega però che nell’ipotetico esecutivo giallorosso può invece ...

Crisi di Governo - Paolo Nespoli : “Nello spazio? Lascerei alcuni politici” : Al Meeting di Rimini è stata anche la giornata dell’ex astronauta italiano Paolo Nespoli. La Crisi italiana si vedrebbe dallo spazio? Gli è stato chiesto. “Direi di no nel dettaglio. Perché è un po’ cercare di capire che cosa succede dentro un formicaio stando a 20 metri d’altezza. Al massimo vedi che c’è un formicaio– ha spiegato – Ma quello che succede dentro è un po’ difficile vederlo da ...

Crisi - Santanchè a Fiano su La7 : “Oggi dovrei fare la ola per governo M5s-Pd. Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa” : In collegamento con gli studi dell’Aria che tira estate (su La7) Daniela Santanchè attacca Pd e Movimento 5 stelle e, commentando l’ipotesi di un accordo tra i due, si rivolge direttamente a Emanuele Fiano: “Gli Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a casa” L'articolo Crisi, Santanchè a Fiano su La7: “Oggi dovrei fare la ola per governo M5s-Pd. Italiani vi faranno un mazzo così e vi manderanno a ...