Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 | Samuele Burgo e Luca Beccaro sono sesti! Il K2 1000

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Arriva la seconda (ed ultima) carta olimpica per l’Italia daidiche si concluderanno oggi a, in Ungheria: a conquistarla per la nostra Federazione, che si classificano sesti nella finale della specialità olimpica del K2maschile e centrano proprio l’ultimo posto utile per l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tattica di gara completamente opposta per gli azzurri rispetto a quella adottata ieri in semifinale: oggi l’imbarcazione italiana ha prodotto il massimo sforzo nella prima parte, pagando poi nel finale, ma riuscendo a salvare la posizione che vale i Giochi del prossimo anno, dopo aver sognato anche la medaglia ai 750 metri. Vince a mani basse la fortissima Germania, con 3’20″53, superando la Spagna, seconda a 1″25, mentre il bronzo va alla Francia, terza con un ritardo ...

