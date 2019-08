A Napoli dopo 100 anni prima evasione da Poggioreale | caccia a un detenuto polacco

Detenuto evaso a Roma : arrestato dopo 7 giorni di fuga a Napoli : La proprietaria dell'abitazione dove aveva trovato rifugio l'evaso è la vedova di un uomo, scomparso nell'ambito della faida avvenuta all'interno del clan Amato-Pagano tre anni fa.

Icardi-Napoli - De Laurentiis ha fissato la deadline : si può chiudere dopo il weekend : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del giornale torinese Tuttosport, a firma del giornalista napoletano Raffaele Auriemma, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda l'affare per portare Icardi al Napoli. Infatti, ci sarebbe stata una lunghissima telefonata tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e la moglie/procuratrice Wanda Nara. In particolare, ci sarebbe stato l'ultimatum del presidente alla procuratrice ...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la chiave per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Dopo l’apertura di Icardi - il Napoli tratta con l’Inter. Contatti Ausilio-Giuntoli dall’America : L’attesa e la pazienza sono fondamentali sul mercato. Ancora di più per De Laurentiis, soprattutto nella trattativa per il suo obiettivo più desiderato, come scrive il Corriere dello Sport: Mauro Icardi. Icardi ha aperto al Napoli, anche grazie alla proposta di ingaggio importante: 7,5 milioni a stagione. Ora ci vuole la pazienza necessaria per trattare con l’Inter. Il club nerazzurro chiede 75-80 milioni, De Laurentiis non è disposto ad ...

«Dopo le Universiadi a Napoli il degrado» - il terreno del tennis resta a terra alla rotonda Diaz : Le Universiadi a Napoli sono finite da un mese ma alla rotonda Diaz, con un po' di buona volontà, si può ancora giocare a tennis. Il terreno dei campi e dello stadio da tremila...

Radio Kiss Kiss Napoli : “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti - arriverà dopo ferragosto!…” : Aggiornamenti su James Rodriguez Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare degli ultimi aggiornamenti su James Rodriguez. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi risulta che l’Atletico non vuole versare 42 milioni. Io resto della mia idea: James vuole il Napoli, vuole lavorare Ancelotti”. “Sono giorni che ripetiamo che ...

Napoli - anziana denuncia : «Mia figlia vittima di una setta satanica - ha versato 316mila euro dopo avere venduto ville e garage» : «Mia figlia ha urgente bisogno d'aiuto», «sono certa che è vittima di sette sataniche alle quali ha elargito 316 mila euro». È il grido d'allarme di una...

Terrore nel cuore di Napoli : uomo armato barricato a casa dei nonni - arrestato dopo lungo inseguimento tra i vicoli : uomo armato barricato in un palazzo: Terrore a via San Liborio, nel cuore di Napoli. Mario Garnieri, 21 anni, già agli arresti domiciliari, s'è barricato nella casa dei nonni...

Calendario Serie A - l’analisi dopo il sorteggio : inizio difficile per Juve e Napoli - favorevole ad Inter e Milan : Sono andati in scena nella giornata di oggi i calendari validi per il prossimo campionato si preannuncia una stagione scoppiettante, tutti a caccia della Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi ma dovranno fare i conti con Napoli e Inter, due squadre che si stanno rinforzando, poi non bisogna sottovalutare il Milan e le due squadre romane, la Roma e la Lazio, proverà a confermarsi anche l’Atalanta, così come si ...

As : “Dopo il 3-7 nel derby - si complica James all’Atletico. Ma il Napoli lo vuole gratis” : As sbatte in apertura le difficoltà di James all’Atletico Madrid. Secondo il giornale spagnolo, la dura. sconfitta 3-7 subita nel derby con i Colchoneros, complica e non poco il, passaggio del colombiano. in maglia biancorossa. As scrive che adesso. questa opportunità è impossibile. Il presidente Marin ha detto: “Tutto dipende da Florentino Perez”. E – aggiunge – chi si sta sfregando le mani è Carlo Ancelotti che ha parlato di ...

Pepé-Napoli : potrebbe arrivare la chiusura dopo l'amichevole con il Liverpool : Nicolas Pepé sarebbe a due passi dal vestire la maglia azzurra: l'attaccante ivoriano sarebbe stato convinto da una telefonata di Carlo Ancelotti che gli avrebbe illustrato la bontà del progetto azzurro. Secondo il quotidiano Repubblica, la fumata bianca dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Il blitz degli agenti a Dimaro e la proposta del Napoli Che il mercato azzurro stesse per decollare lo si era capito nelle prime ore ...

Il pugno duro del Viminale : commissione d'accesso all'Asl Napoli 1 dopo gli arresti all'ospedale San Giovanni Bosco : Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del ministro dell?Interno, ha nominato la commissione di accesso presso l?Asl Napoli 1 per verificare l?eventuale sussistenza di...

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha mandato un segnale forte - ecco cosa mi aspetto dopo la campagna abbonamenti” : Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha parlato della campagna abbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: “dopo questo lancio della campagna abbonamenti cadono tutte le critiche. Lo stadio fatiscente non c’è più, ora mi aspetto l’atto di fede da parte dei veri tifosi. Oggi il Napoli ha messo un punto. Ora ci sono tutte le componenti per il pienone: stadio bello, rosa di qualità, prezzi ...

Napoli - Ancelotti dopo il successo in amichevole : “Insigne può giocare su tutto il fronte d’attacco” : “E’ stato un buon test, soprattutto per provare il pressing offensivo”. Sono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che commenta così la vittoria contro la Feralpisalò, battuta 5-0. “Stiamo pian piano mettendo gamba, stanno arrivando tutti i giocatori gradualmente e possiamo testare anche soluzioni tattiche più definite”, ha spiegato il tecnico. “L’intento di questo ritiro è ...