Tredici Pietro | “Essere il figlio di Gianni Morandi? Non è sempre facile | c’è il rischio

(Di sabato 24 agosto 2019). Con questo nome d’arte ildifa il rapper e lo fa, dicono le visualizzazioni su Youtube ma anche gli addetti ai lavori, molto bene. “Sono orgoglioso di essere ildi un artista così celebre – ha raccontato in un’intervista a La Stampa – E sono fiero di lui come persona, è un bravo genitore. Ma come insegnano i molti libri sul complesso di Edipo è anche un fardello. Le canzoni di mio padre sono entrate veramente nelle case di tutti gli italiani e non èconvivere con questa realtà. C’è ildi crollare mentalmente, come è successo ai figli di altri personaggi famosi. Bisogna cercare le persone giuste, quelle che non ti frequentano solo per interesse ma che vogliono veramente esserti amico. Certo non è un dramma, ma ci sono varie complicazioni nell’avere un papà così amato”. Ma come accoglie babbo...

