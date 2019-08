Soyuz | la navetta russa guidata da un pilota robot ha fallito l’attracco alla stazione

Partita la navetta Soyuz MS-13 - a bordo Luca Parmitano : “Ultimo sguardo al mio pianeta…”. Tra sei ore sull’Iss : Lanciata la Soyuz con Luca Parmitano a bordo. Il razzo Soyuz, omonimo della navicella che porta l'equipaggio di Expedition 60, si è staccato dalla rampa del cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, puntualissimo, alle 18,28 e 21 secondi. La Soyuz MS-13 in sei ore portera' l'astronauta Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), a bordo con l'americano Andrew Morgan e il russo ...