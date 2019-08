Paratici | «Dybala non è in panchina per il mercato Icardi? Contenti dei nostri

Parma-Juventus : Paratici su Dybala - Icardi e la cessione di Cancelo : In campo la Serie A con la partita d’esordio che mette di fronte Parma e Juventus, partita importante per i bianconeri che devono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante le tante novità in estate. Prima del match intervista ai microfoni di Sky Sport con il dirigente bianconeri Paratici: “Dybala in panchina non è legato al mercato, è un grande numero 10 della Juve, i calciatori che sono arrivati spesso hanno avuto tempo ...

Tuttosport : Paratici ha preparato la 9 per Icardi. Ma restare con Dybala e Higuain non è una sciagura : Continua ad essere incerta la situazione di Icari, o meglio è certo che non si sappia che fine farà. Per adesso Maruo aspetta per capire se la Juve terrà fede alle promesse e verrà come un principe azzurro a cavallo a salvarlo dall’Inter. A Torino lo vorrebbero, tanto è vero che gli hanno tenuto libera la maglia numero 9, ma non è tutto così semplice. L’edizione odierna di Tuttosport ricorda le parole dei Nedved per cui la Juve non ...

Calciomercato Juventus - Paratici avrebbe offerto Dybala e cento milioni per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo AS, infatti, il club bianconero sarebbe entrato prepotentemente nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Neymar. La notizia sarebbe stata confermata in Brasile. Fabio Paratici avrebbe messo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala (che viene valutato circa ottanta milioni di euro) e una ...

Tuttosport : Lo scambio Dybala-Icardi e il braccio di ferro tra Marotta e Paratici : Che tra la Juve e l’Inter si giochi la principale battaglia del calciomercato estivo non ci sono dubbi. Tuttosport oggi torna sulla possibilità di uno scambio Dybala-Icardi. Suggestione che probabilmente andrà avanti fino alla fine del campionato. Villar Perosa, con gli applausi a Paulo Dybala, ha innescato dei dubbi nella dirigenza bianconera, ma anche forza. La Juve potrebbe decidere di tenersi l’argentino, rinunciando alla golosa ...

Juventus – Nuove importanti dichiarazioni. Fabio Paratici,direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa. Inevitabile, per il dirigente, parlare di calciomercato e del mercato in uscita, soprattutto della situazione Dybala Icardi. Il dirigente bianconero infatti ha approfondito la questione esuberi

Calciomercato Juventus – Da Dybala a Icardi - Paratici sincero : “abbiamo grandi attaccanti e…” : Paratici sincero: il quadro del CEO della Juventus a poche settimane dalla chiusura del mercato Giornata di amichevole a Villar Perosa per la Juventus. La squadra A e la squadra B si sono sfidate in un match durato poco più di 51 minuti a causa dell’invasione di campo dei tifosi. Intanto, mentre i fan sono stati impegnati a buttarsi calorosamente verso i propri idoli, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione del mercato ...

Calciomercato Juventus - Paratici fa il punto : le indicazioni su Dybala - Icardi e le uscite : Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare ...

Juve : l'obiettivo di Paratici è sempre Icardi - ma tutto dipenderebbe da Neymar e Dybala : La Juventus dopo i sette acquisti, adesso pensa all’ottavo, ma prima di ingaggiare altri giocatori dovrebbe riuscire a piazzare sul mercato gli esuberi che dopo la partenza di Luca Pellegrini, ritornato a Cagliari, sono bene cinque. I bianconeri durante l’amichevole contro l’Atletico Madrid hanno evidenziato coraggio nei tiri in porta, ma quest’ultimi sono stati imprecisi per cui occorre un bomber, capace di aprire gli spazi a Cristiano Ronaldo, ...

Mercato Juventus – Tra campo e Mercato, quella odierna sarà una giornata importante per la Juventus. A margine dell'amichevole contro l'Atletico Madrid, riporta 'Tuttosport', Sarri avrà modo di incontrare il d.s. Paratici. incontro che serve per confrontarsi su come condurre gli ultimi 24 giorni di Mercato; un vertice che avrà come argomento principale la gestione delle cessioni. Mercato

Corsera : i piani di Marotta e Paratici per arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

Lukaku Juventus – Lo scambio tra Juventus e Manchester United con Lukaku e Dybala sembra ormai destinato a sfumare, anche se non è mai detto fino alla fine in sede di calciomercato. Ad ora però c'è da registrare il rallentamento ed un nuovo sorpasso dell'Inter per l'attaccante belga. La Juventus però non vuole demordere: oltre ad aspettare la risposta definitiva sulla scambio con

Juve - sarebbe sfumato il passaggio di Dybala allo United ma Paratici non mollerebbe Lukaku : Ieri sera, per la Juventus sono arrivate importanti novità sul fronte mercato. Infatti, lo scambio tra i bianconeri e il Manchester United avrebbe ricevuto una brusca frenata, perché gli inglesi non avrebbero raggiunto un'intesa con Paulo Dybala e per questo motivo sarebbero intenzionati a far saltare l'affare. La Juve, però, non vorrebbe mollare la pista che porta a Romelu Lukaku e perciò starebbe studiando una nuova strategia. Le parti visto ...

Calciomercato Juventus: Paulo Dybala deve prendere una decisione definitiva, altrimenti il mercato bianconero rischia la paralisi. "Ultimatum a Dybala". Questo il titolo dedicato al futuro al numero dieci bianconero a pagina undici del Corriere di Torino. Calciomercato Juventus: Ultimatum a Dybala -per Paratici è out : "Juve, oggi la Joya alla Continassa: finalmente potrà vedere

Gazzetta : Lo United rinuncia a Dybala e Paratici gli cerca casa : Il Manchester chiude a Dybala secondo la Gazzetta dello Sport. È finito il tormentone dello scambio tra Juve e Manchester, la società inglese ha reputato troppo costoso l’argentino. In realtà, fa sapere lo United sull’ingaggio non si era tanto lontani, 8,5 offerti contro i 10 chiesti da Dybala. Il vero problema era rappresentato dai 15 milioni di commissione richiesti dall’agente del calciatore e dai diritti d’immagine ...