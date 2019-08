Navigator Campania | sciopero della fame per protestare contro la Regione

Napoli - protesta dei Navigator. In corteo verso la Regione Campania : “Vogliamo il contratto” : “Con la scusa del precariato sono un navigator disoccupato” e “Laureati selezionati disoccupati” sono gli striscioni che aprono il corteo dei navigator della Campania. Il corteo, a cui partecipano circa 40 persone, diretto a Palazzo Santa Lucia per protestare contro la decisione del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria per consentire loro di iniziare a ...

De Luca : «I Navigator? Partecipino al concorso della Regione Campania» : «Anche i navigator possono partecipare: avete tempo fino a fine agosto per iscrivervi al concorso, chi vuole partecipi al concorso serio, per un lavoro stabile». Lo ha detto Vincenzo De...

Reddito di cittadinanza : ?record di domande a Napoli. Ma in Campania scoppia il caso Navigator : Le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 15 luglio sono 1.401.225, di cui 895.220 accolte.Lo fa sapere l'Inps. La Regione in cui lerichieste sono maggiori è...

Napoli - la protesta di Navigator e M5s sotto la Regione Campania : “De Luca firmi la convenzione e ci faccia lavorare” : protestano davanti alla sede della Regione Campania, a Napoli, per chiedere di poter iniziare il loro lavoro: sono gli idonei del concorso per navigator, coloro che dovranno guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. protestano davanti alla sede della Regione Campania assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle “perché De Luca non vuole firmare” per stipulare la convenzione con l’Anpal, ...

